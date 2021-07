“Los que invitan a que el pueblo no se vacune quieren generar zozobra”: Duque

En desarrollo de una visita al Atlántico, este sábado el presidente Iván Duque celebró que Colombia alcanzara los 27 millones de vacunados y, sin hacer una mención explícita, aseguró que “los que invitan a que el pueblo no se vacune no solamente son irresponsables, sino que además quieren generar zozobra”.

El primer mandatario, que inauguró la doble calzada Cartagena-Barranquilla, destacó que el viernes en el país se aplicaron medio millón de vacunas y destacó que Colombia avanza en la vacunación masiva, insistiendo en que “es fundamental para protegernos y para proteger a los demás”.

“Esto se debe al trabajo en equipo. Ayer se lograron más de 500.000 vacunas aplicadas, una cifra récord. Tenemos que avanzar en esto. Colombia avanza en la vacunación masiva. Los que invitan a que el pueblo no se vacune no solamente son irresponsables, sino que además quieren generar zozobra. Este es un país que marcha hacia la vacunación masiva, dándole este espacio a la vacunación masiva”, declaró Duque.

Previamente, durante una reunión con Fedemunicipios, el jefe de Estado aseguró que “no podemos dejarnos llevar por las voces de la demagogia y el populismo, que quiere sembrar incertidumbre, tratando de cuestionar la eficacia de las vacunas”.

El primer mandatario insistió que la vacuna ayuda a mitigar los casos graves por COVID-19 y también ha mostrado resultados para proteger de variantes, como la Delta. Dicho esto, Duque reiteró el llamado a vacunarse como una acción individual y social. “Las vacunas son un deber social”.

Y concluyó recordando: “Esta pandemia no se ha ido y no sabemos cuándo se va a ir, no sabemos cuánto va a durar y tenemos que convivir con ella, y es nuestra capacidad colaborativa, creativa y, sobre todo, la responsabilidad que va a marcar la pauta de la reactivación segura y de la vacunación masiva”.

Indirectamente Duque se refería a lo dicho por el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), quien levantó ampolla en Twitter al asegurar que “las vacunas no sirven para el virus COVID-delta, según primeras investigaciones”, lo que desató todo tipo de comentarios y llevó a que la propia red social calificara el tuit como “engañoso”.

Justo este sábado, Petro admitió que el trino “puede llevar a engaño al lector desprevenido”. Si bien el precandidato presidencial insistió en que las vacunas “no sirven para detener el virus en la modalidad Delta”, sostuvo que sí sirven “para detener la muerte y la hospitalización”. Por ello, instó a “vacunarse ya”.