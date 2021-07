Petro recula sobre trino de vacunas: “Puede llevar al engaño”

El senador Gustavo Petro (Colombia Humana) admitió este sábado que el trino en el que sugirió que las vacunas no están sirviendo contra la variante Delta del COVID-19, hecho que fue criticado y calificado como irresponsable, “puede llevar a engaño al lector desprevenido”.

Si bien el precandidato presidencial insistió en que las vacunas “no sirven para detener el virus en la modalidad Delta”, sostuvo que sí sirven “para detener la muerte y la hospitalización”. Por ello, instó a “vacunarse ya”.

Este trino mio desligado de los demás puede llevar a engaño al lector desprevenido: las vacunas no sirven para detener el virus en la modalidad Delta como la prensa mundial lo ha expresado



Pero.sirven para detener la muerte y la hospitalización. Hay que vacunarse ya. https://t.co/pQe7yQj8xS — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2021

Previamente, el congresista levantó ampolla en Twitter al asegurar que “las vacunas no sirven para el virus COVID-delta, según primeras investigaciones”, lo que desató todo tipo de comentarios y llevó a que la propia red social calificara el tuit como “engañoso”.

Incluso, el propio presidente Iván Duque respondió a la controversia y, sin hacer mención explícita a Petro, aseguró: “No podemos dejarnos llevar por las voces de la demagogia y el populismo, que quiere sembrar incertidumbre, tratando de cuestionar la eficacia de las vacunas”, comentó en la reunión de Fedemunicipios.

El jefe de Estado insistió que la vacuna ayuda a mitigar los casos graves por COVID-19 y también ha mostrado resultados para proteger de variantes, como la Delta. Dicho esto, Duque reiteró el llamado a vacunarse como una acción individual y social. “Las vacunas son un deber social”.

Y concluyó recordando: “Esta pandemia no se ha ido y no sabemos cuándo se va a ir, no sabemos cuánto va a durar y tenemos que convivir con ella, y es nuestra capacidad colaborativa, creativa y, sobre todo, la responsabilidad que va a marcar la pauta de la reactivación segura y de la vacunación masiva”

La variante Delta ya hace presencia en 93 países, entre ellos Colombia, y ha causado inquietud entre las autoridades, principalmente, porque, al parecer, se propaga más rápido y predomina en varios territorios. Es un panorama en el que cada vez hay más evidencia sobre su comportamiento, pero también una gran confusión, impulsada por líderes de opinión.

Lea también: Las vacunas sí protegen contra la variante Delta del coronavirus

Pero, no hay que preocuparse. A medida que ha avanzado este linaje por el mundo, también lo han hecho las investigaciones que corroboran la eficacia que tienen las vacunas contra esta variante, que se registró por primera vez en octubre de 2020 en India.

En el caso de la vacuna de Pfizer - BioNTech, que utiliza tecnología de ARN mensajero y que ha sido administrada a 7.362.073 colombianos, un estudio realizado por Public Health Scotland y publicado en The Lancet, mostró que ese biológico (y el de AstraZeneca) fue efectivo para reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y hospitalización en personas con esa variante.