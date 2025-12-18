Velasco y Bonilla a la cárcel por UNGRD: así reaccionaron Petro y el mundo político

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están imputador por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Foto: El Espectador

Dos exministros del gobierno de Gustavo Petro irán a la cárcel por su presunta participación en el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La magistrada Aura Rosero Baquero ordenó medida de aseguramiento para Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) después de que la Fiscalía les imputara los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Ambos se han declarado inocentes y han dicho que probarán su inocencia durante el proceso, que apenas arranca. La decisión, en todo caso, tiene impactos en el mundo político y varias figuras ya se han pronunciado al respecto.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión en una rueda de prensa este jueves. Desde la Casa de Nariño aseguró que no le corresponde a él determinar la responsabilidad de sus exministros y afirmó que el verdadero responsable es Olmedo López, exdirector de la UNGRD: “El señor Olmedo usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNGRD”.

Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión.



Lo conozco de años y se que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad.



Ha sido extorsionado y es víctima, y se… https://t.co/XkQjL9T7k5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

“No puedo decir que sean o no sean corruptos, no es mi labor. No me meto en eso porque es tema de la investigación, de jueces y fiscales”, dijo el mandatario. Eso sí, dijo que había advertido a Bonilla, quien conoció porque era profesor, sobre la extorsión y dijo que era “ingenuo”.

Desde el Congreso, ya hay voces que se pronunciaron sobre el asunto. El representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) afirmó: “Así lograron las mayorías”. Y agregó que el Gobierno “montó una operación de transacción para lograr las reformas de forma absolutamente criminal”.

Asi lograron las “mayorías”



El Gobierno montó una operación de transacción para lograr las reformas en forma absolutamente criminal https://t.co/lGoz7wqY9s — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) December 18, 2025

Desde ese sector también se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que “no están por encima del Estado de Derecho”. La representante Lina Garrido (Cambio Radical) recordó, por su lado, que “mientras unos pagan cárcel, el otro cabecilla, Carlos Ramón González, haga el trencito en fiestas diplomáticas en Nicaragua”.

La cabeza de esta podredumbre se llama @petrogustavo. Hoy #Bonilla y #Velasco, ministros de #Petro, van presos por comprar congresistas con la plata de las vías del #INVIAS y con los recursos para la atención de desastres de la #UNGRD. Ojalá prendan el #ventilador, porque es muy… — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) December 18, 2025

El exministro de Comercio y precandidato presidencial Luis Carlos Reyes afirmó que Bonilla está siendo enviado a la cárcel por hechos que él mismo alertó al mandatario en 2023. “Las cortinas de humo con las que Bonilla y [el ministro del Interior, Armando Benedetti] han intentado desvirtuar mi gestión y mis denuncias de sus actos de corrupción no son sino eso - cortinas de humo”, dijo.

El saqueo a la UNGRD ha sido el mayor escándalo de corrupción que ha tocado al Gobierno en tres años. En él también ha sido salpicados el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz y el exdirector de la Función Pública César Manrique.

