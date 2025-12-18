Logo El Espectador
Así quedó el tarjetón para la elección del Senado en 2026: 16 listas se disputan el poder

La Registraduría realizó el sorteo de la ubicación de los partidos y coaliciones en las tarjetas electorales para las elecciones de Senado y Cámara del próximo 8 de marzo de 2026.

Redacción Política
18 de diciembre de 2025 - 06:26 p. m.
Registrador Hernán Penagos con tarjetón electoral.
Registrador Hernán Penagos con tarjetón electoral.
Foto: Registraduría
Ya se conoce la disposición del tarjetón electoral para las elecciones al Senado en 2026. La Registraduría sorteó los lugares y publicó la primera versión de la tarjeta que recibirán los colombianos en las urnas el 8 de marzo. En la hoja aparecen 16 fuerzas políticas que buscan varios escaños en el Senado.

Según la entidad, antes de elegir el diseño de la tarjeta se realizó un ejercicio con ciudadanos entre 19 y 80 años con el fin de evaluar varias propuestas. La opción elegida por la mayoría, explicaron, demostró ser significativamente más efectiva, debido a su facilidad de comprensión y a la intuición en su uso, lo que podría ayudar a reducir errores a la hora de marcar.

Este es el tarjetón para la elección del Senado en 2026

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Política

