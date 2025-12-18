Así quedó el tarjetón para la elección del Senado en 2026: 16 listas se disputan el poder

Registrador Hernán Penagos con tarjetón electoral. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya se conoce la disposición del tarjetón electoral para las elecciones al Senado en 2026. La Registraduría sorteó los lugares y publicó la primera versión de la tarjeta que recibirán los colombianos en las urnas el 8 de marzo. En la hoja aparecen 16 fuerzas políticas que buscan varios escaños en el Senado.

Según la entidad, antes de elegir el diseño de la tarjeta se realizó un ejercicio con ciudadanos entre 19 y 80 años con el fin de evaluar varias propuestas. La opción elegida por la mayoría, explicaron, demostró ser significativamente más efectiva, debido a su facilidad de comprensión y a la intuición en su uso, lo que podría ayudar a reducir errores a la hora de marcar.

Lea también: Petro denuncia que software clave para la Dian está “hecho para robar”

Este es el tarjetón para la elección del Senado en 2026

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.