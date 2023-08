Madre de senadora Isabel Zuleta es candidata al concejo por el Pacto Histórico

Senadora y ambientalista, durante el debate de control político gerenciamiento de residuos botadero doña Juana Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El nombre de Ana María López Calle quedó registrado en el reporte de candidatos inscritos para las elecciones del próximo 29 de octubre. Busca lograr un escaño en el concejo del municipio de Ituango (Antioquia), por el partido del Pacto Histórico, en el que también milita su hija, la senadora Isabel Zuleta.

Lo que sorprende de la candidatura de López, que reveló Blu Radio, es que se da justo después de que la congresista Isabel Zuleta confesara que destina parte de su salario a donaciones para el Pacto Histórico para que, a través del partido, se puedan financiar candidatos. En diálogo con El Espectador, confirmó que dedica su dinero a financiar el petrismo, además de sus gastos personales. “Yo dedico mi dinero, primero, en pagar las deudas de mi anterior campaña (...) y segundo, lo que voy a hacer es apoyar esos procesos populares a través de las donaciones que puedo hacer a mi partido”.

Según ella, busca que el partido de Gobierno fortalezca su presencia territorial para las próximas elecciones regionales, como el caso de su madre, que es candidata al concejo de Ituango. “Yo quiero apoyar esas candidaturas locales, esas candidaturas de campesinos, camioneros, esas candidaturas que tienen hoy al país con la esperanza de que se pueda algún día hacer el cambio desde lo local”, confirmó.

En contexto: “Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho”: Isabel Zuleta

La discusión de Isabel Zuleta sobre su salario se dio en medio del debate en plenaria del Senado del pasado 16 de agosto, en el que los congresistas discutían si debían bajar sus ganancias como parlamentarios en el Congreso. En medio de la sesión, lanzó varias afirmaciones polémicas en las que comparó el trabajo de algunos congresistas con el de deportistas de alto rendimiento. “Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, precisó Zuleta.

La legisladora antioqueña confirmó que respalda las donaciones que hace al Pacto Histórico a través de la Ley Estatutaria 1475 de 2008. “La única forma que tengo de apoyar esos liderazgos es aportando al partido y no a los candidatos de manera particular”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.