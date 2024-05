Altus Baquero regresó al Consejo Nacional Electoral y votará el expediente Petro

Altus Baquero, magistrado del CNE. Foto: CNE

El magistrado Altus Baquero se reintegró al Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado le notificaran un fallo a su favor. Baquero, del Partido Liberal, estaba suspendido desde mayo del año pasado al no cumplir con los años de experiencia profesional requeridos para el cargo.

Su reintegro al CNE es gracias a la decisión que tomó la Corte Constitucional de suspender el auto proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se suspendió de manera provisional los efectos de elección de Baquero como magistrado del CNE.

Por esto, este lunes 20 de mayo, Baquero se reintegró oficialmente al CNE y este miércoles participará en sala plena, donde iniciará la discusión del expediente de la campaña del presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en su financiación y violar el tope de gasto.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, este 22 de mayo arrancaría la revisión de las tres recusaciones que se han radicado contra los magistrados Álvaro Hernán Prada (investigador del presidente), Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez. También se estudiaría la petición que hizo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de trasladar la indagación contra el presidente y su campaña.

El regreso de Baquero se da uno de los momentos más cruciales del caso Petro en la entidad electoral y su voto puede ser el que defina si se formulan o no cargos y arranca una investigación formal. Y es que, hasta la fecha, no se tendrían los votos suficientes (seis) para tomar una decisión y según cuentas preliminares, habría cinco votos para formular cargos y tres para no hacerlo.

Hay expectativa por saber cómo votará el magistrado a la ponencia de más de 300 páginas que presentaron Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal). También, si estará o no de acuerdo con la solicitud que hizo la Comisión de Acusaciones, que argumenta que el CNE no tendría la facultad para adelantar una investigación contra Petro, así sea en calidad de candidato.

