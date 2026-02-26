Álvaro Hernán Prada pide al Pacto Histórico presentar pruebas sobre su lista al Senado

Magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Foto: Cristian Garavito

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), pidió al Pacto Histórico presentar pruebas en relación a su lista al Senado —que se encuentra en proceso de solicitud de revocatoria de inscripción, tras ser demandada—.

El magistrado le dio 12 horas a la colectividad del oficialismo para incorporar una serie de pruebas antes de que se tome la decisión que determinará el futuro de la lista para que “presenten por escrito las manifestaciones y alegatos que estimen pertinentes, previo a la adopción de la decisión de fondo que en derecho corresponda”.

Esta situación llega faltando menos de una semana para las elecciones legislativas y después de la demanda que fue interpuesta por Yurani Maritza Obando Muñoz, quien dentro de las justificaciones asegura que “dicha inscripción vulnera normas constitucionales, la ley electoral y los principios que rigen la democracia interna de las organizaciones políticas y, de manera subsiguiente”. Razón por la que pide que “se ordene la corrección de dicha lista acorde a los resultados obtenidos en la consulta popular realizada”.

Esta petición mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la lista del partido, por la que se han desatado discusiones dentro de la coalición, y deja sobre la mesa la posibilidad de modificaciones dentro de la misma, esto faltando poco tiempo para los comicios del 8 de marzo.

A su vez, el exregistrador Nicolás Farfán interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que no se puedan contar los votos de los candidatos de las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y la circunscripción internacional. Esto debido a que

