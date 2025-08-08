Petro criticó el propósito de la marcha uribista: “Completamente negativo”

EL presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro cuestionó el motivo de la marcha que se desarrolló este jueves 7 de agosto en contra de la condena de 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, quien por su parte publicó un video en sus redes sociales agradeciendo a los simpatizantes que salieron a las calles.

Aunque el jefe de Estado mencionó que los manifestantes recibieron todas las garantías para marchar a nivel nacional de parte de su gobierno, criticó que el propósito de la marcha fuera el de rechazar la condena de la jueza Sandra Heredia al exjefe de Estado, a quien ya se le formalizó su arresto.

“Completamente negativo marchar contra una sentencia de un juez. Marchar contra la justicia, como nos endilgaban falsamente”, mencionó el presidente Petro en su cuenta de X. En el discurso que dio desde Leticia (Amazonas), para los tres años que cumplió en el poder, también se refirió negativamente a otras acciones desencadenadas tras la condena.

El mandatario reiteró que los cuatro precandidatos del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín, serían unos “traidores” de la justicia por acudir a instancias internacionales a denunciar supuestas inconsistencias en la condena aplicada.

“Están tratando de defender a su patriarca. Quieren que se rompan las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos”, mencionó Petro desde Leticia, ciudad desde donde dio su discurso y dejó claro que no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa.

De otro lado, en un video de cuatro minutos y 16 segundos, Uribe agradeció a sus seguidores por salir a las calles y dio línea de lo que serían los argumentos para la campaña del Centro Democrático -que aún no ha escogido candidato presidencial y definió que si de aquí a febrero Miguel Uribe se recupera tras el atentado en su contra, las fuerzas se irían para apoyar su candidatura.

“Necesitamos un gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien. Necesitamos un nuevo plan Colombia con los Estados Unidos y la alianza con Israel que no excluye la vocación de construir a la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino”, dijo Uribe.

