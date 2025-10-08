Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Sigue choque entre oficialismo y oposición por marchas pro-Palestina: Uribe culpó a Petro

Mientras el jefe de Estado defiende las manifestaciones que se llevaron a cabo este martes en Bogotá y otras ciudades, el líder del partido opositor Centro Democrático dijo que el Gobierno “promueve el vandalismo”.

Redacción Política
08 de octubre de 2025 - 08:02 p. m.
Así va la pelea entre petrismo y Uribismo por marchas en favor de Palestina
Así va la pelea entre petrismo y Uribismo por marchas en favor de Palestina
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

No cesa la polémica política por cuenta de las marchas contra el genocidio en Palestina que se realizaron este martes en varias ciudades del país y contaron con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, que directamente invitó a salir a las calles. En las últimas horas, el presidente, que está en un viaje oficial en Bélgica, ha compartido varios videos de la jornada para celebrar la manifestación.

Ante una de las críticas que recibió en redes debido a su interés en el tema de Palestina y el aparente descuido de problemas locales, el mandatario volvió a despacharse en un trino. “Hipocresía es no sensibilizarse ante ningún genocidio en ninguna parte del mundo, porque fueron insensibles ante el mismo genocidio en Colombia: 700.000 colombianos asesinados”, escribió este miércoles.

Lea también: Se mantienen dudas por la consulta del Pacto: ¿qué se ha definido para este 26 de octubre?

Desde la otra orilla política, el expresidente Álvaro Uribe también publicó un mensaje en X minutos después. “Si el Gobierno promueve el vandalismo, con marchas como disimulo, y además impide que la Fuerza Pública proteja a las personas, bienes privados y públicos, la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse”, aseguró.

Según Uribe, el presidente Petro ya ha utilizado la promoción de este tipo de manifestaciones y ahora estaría haciendo lo mismo y creando una confrontación en la ciudadanía que tendría alcances desconocidos. “Se necesita un Gobierno que respete la protesta y evite el vandalismo, con todo el peso de la autoridad. El presidente Petro no podrá repetir sus hazañas de destrucción”, agregó el jefe del Centro Democrático.

No se pierda: Centro Democrático habló ante el Parlamento Europeo y denunció persecución política

Desde el oficialismo insisten en que la movilización en favor del pueblo palestino fue masiva e invitaron a que se replique en todos los rincones del país. Sin embargo, sectores críticos del Gobierno señalaron que la convocatoria no fue tan grande y que se destacaron los hechos de violencia y vandalismo en ciudades como Bogotá y Medellín.

El caso de la capital antioqueña desató otro pulso entre el Gobierno y la alcaldía de Federico Gutiérrez, pues en la jornada de ayer se presentaron choques violentos entre manifestantes y gestores de convivencia. El Ministerio del Interior aseguró que se investigarán presuntas violaciones a los derechos humanos de quienes marcharon. “No es posible, en el Gobierno del cambio, que personas ajenas a la Fuerza Pública, violenten los derechos de las personas”, dijo el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, sobre posibles excesos por parte de los gestores.

El alcalde Gutiérrez dijo que respeta la protesta social, pero que no permitirá actos de vandalismo en la ciudad y, al igual que Uribe, señaló al presidente Petro de promover actos violentos. “Lo de ayer fue un acto de violencia y vandalismo que puso en riesgo la integridad de familias y niños que estaban dentro de un establecimiento comercial. Petro quiere volver a incendiar a Colombia. No lo vamos a permitir”, dijo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Marchas

Petro y Uribe

Oposición

Palestina

Política

Marchas proPalestina

Gaza

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Trinos de Petro

Manifestaciones

Marchas en Bogotá

Genocidio

Israel

AbiertoEE

 

Franklin Alberto(26144)Hace 29 minutos
Que acá también halla violencia, no impide que nos manifestamos encontrar de genocidio. Bien sr presidente
Noticioso(6975)Hace 49 minutos
Nada retrata mejor lo caricaturezco de la Izquierda colombiana, que estas manifestaciones por una guerra al otro lado del planeta y que lleva 70 años, mientras hacen mutis en el foro frente a los líderes sociales masacrados todos los días en todas las regiones de Colombia, gracias a las fracasadas políticas de "paz total" de su paupérrimo y corrupto gobierno petrista. Sólo en Colombia.
Manuel(13692)Hace 51 minutos
Uribe Genocida, Condenado y criminal procesado. Debe estar preso en la carcel, incom unicado. Pregunto señores del espactador, porque le dan bombo mediatico al criminal condenado, es expresidente, no ex-genocida.
Gilberto R.M.(54899)Hace 54 minutos
América - Redacción Mundo 08 de octubre de 2025 - 02:42 p. m. Más de 60 ONG le piden al Congreso de EE. UU. parar las “EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ”en Venezuela. En medio de la ofensiva en el Caribe, varias organizaciones sociales le expresaron al Legislativo estadounidense la necesidad de que TRUMP asuma su responsabilidad tras los ataques y pidieron una investigación para identificar a las víctimas. El Mundo no es la hacienda de los gringos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.