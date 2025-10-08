Sigue choque entre oficialismo y oposición por marchas pro-Palestina: Uribe culpó a Petro

Así va la pelea entre petrismo y Uribismo por marchas en favor de Palestina Foto: Archivo Particular

No cesa la polémica política por cuenta de las marchas contra el genocidio en Palestina que se realizaron este martes en varias ciudades del país y contaron con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, que directamente invitó a salir a las calles. En las últimas horas, el presidente, que está en un viaje oficial en Bélgica, ha compartido varios videos de la jornada para celebrar la manifestación.

Ante una de las críticas que recibió en redes debido a su interés en el tema de Palestina y el aparente descuido de problemas locales, el mandatario volvió a despacharse en un trino. “Hipocresía es no sensibilizarse ante ningún genocidio en ninguna parte del mundo, porque fueron insensibles ante el mismo genocidio en Colombia: 700.000 colombianos asesinados”, escribió este miércoles.

Hipocresía es no sensibilizarse ante ningún genocidio en ninguna parte del mundo,porque fueron insensiblez ante el mismo genocidio en Colombia: 700.000 colombianos asesinados.



Muy bien que la universidad privada de excelencia de Colombia tenga solidaridad pacífica con un pueblo… https://t.co/yiBKwKcbqR — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Desde la otra orilla política, el expresidente Álvaro Uribe también publicó un mensaje en X minutos después. “Si el Gobierno promueve el vandalismo, con marchas como disimulo, y además impide que la Fuerza Pública proteja a las personas, bienes privados y públicos, la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse”, aseguró.

Según Uribe, el presidente Petro ya ha utilizado la promoción de este tipo de manifestaciones y ahora estaría haciendo lo mismo y creando una confrontación en la ciudadanía que tendría alcances desconocidos. “Se necesita un Gobierno que respete la protesta y evite el vandalismo, con todo el peso de la autoridad. El presidente Petro no podrá repetir sus hazañas de destrucción”, agregó el jefe del Centro Democrático.

Si el Gbno promueve el vandalismo, con marchas como disimulo, y además

impide que la Fuerza Pública proteja a las personas, bienes privados y públicos, la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse.



El Pte Petro en el pasado tuvo éxito con la promoción del vandalismo, ahora… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 8, 2025

Desde el oficialismo insisten en que la movilización en favor del pueblo palestino fue masiva e invitaron a que se replique en todos los rincones del país. Sin embargo, sectores críticos del Gobierno señalaron que la convocatoria no fue tan grande y que se destacaron los hechos de violencia y vandalismo en ciudades como Bogotá y Medellín.

El caso de la capital antioqueña desató otro pulso entre el Gobierno y la alcaldía de Federico Gutiérrez, pues en la jornada de ayer se presentaron choques violentos entre manifestantes y gestores de convivencia. El Ministerio del Interior aseguró que se investigarán presuntas violaciones a los derechos humanos de quienes marcharon. “No es posible, en el Gobierno del cambio, que personas ajenas a la Fuerza Pública, violenten los derechos de las personas”, dijo el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, sobre posibles excesos por parte de los gestores.

El alcalde Gutiérrez dijo que respeta la protesta social, pero que no permitirá actos de vandalismo en la ciudad y, al igual que Uribe, señaló al presidente Petro de promover actos violentos. “Lo de ayer fue un acto de violencia y vandalismo que puso en riesgo la integridad de familias y niños que estaban dentro de un establecimiento comercial. Petro quiere volver a incendiar a Colombia. No lo vamos a permitir”, dijo.

