Se mantienen dudas por la consulta del Pacto: ¿qué se ha definido para este 26 de octubre?

El comité político del Pacto Histórico fue citado este martes a la Casa de Nariño. Foto: Andrea Puentes/Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una serie de estrategias se concretó en la Casa de Nariño de cara a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en vilo la consulta del Pacto Histórico, programada para este 26 de octubre. Y con este fallo adverso, que dejó sin efectos las medidas provisionales que permitían la inscripción por el movimiento progresista, se abrió la puerta para una serie de dudas que todavía no tienen respuesta oficial.

Hasta el momento, ninguna institución ha dado declaraciones públicas sobre cómo podría impactar esta decisión el llamado a las urnas. Desde el Pacto, en todo caso, ya han dicho que seguirán adelante con la convocatoria con la que esperan no solo definir el orden de las listas al Senado y a la Cámara, sino también decidir en un candidato presidencial que se mida en el “frente amplio”.

Sugerimos: Centro Democrático habló ante el Parlamento Europeo y denunció persecución política

El Espectador contrastó la información que hay sobre la consulta del próximo 26 de octubre:

“La Registraduría acaba de confirmar que el próximo 26 de octubre sí habrá consulta del Pacto Histórico”: Daniel Quintero

Las declaraciones de uno de los precandidatos presidenciales del progresismo ya recibieron respuesta de la cabeza del órgano electoral, Hernán Penagos. En un foro organizado por El Tiempo sobre las elecciones, el funcionario desmintió la versión del exalcalde de Medellín y aseguró que “no [han] hablado con nadie, ni en lo personal ni nadie del equipo de la Registraduría”.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que la Registraduría Nacional evalúa los fundamentos legales y consecuencias del fallo judicial sobre la consulta del Pacto Histórico. "No hemos recibido notificación oficial, pero con el equipo jurídico avanzamos en el estudio de… pic.twitter.com/Hnr1sgCPmG — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 8, 2025

Lo que sí informó a la opinión pública Penagos es que en el órgano electoral se encuentran “evaluando con el equipo jurídico los fundamentos de ese fallo" en primera instancia, por lo que esperan dar una respuesta oficial a más tardar este jueves en la mañana. Agregó que la determinación se está analizando en tres vías: la consulta para la Cámara, la del Senado y la de precandidatos presidenciales.

“Esto se resuelve a alto nivel, es decir, desde la Oficina Jurídica y la Delegada para Asuntos Electorales”, apuntó.

En la sede del órgano están citados, para hoy a las 4:00 p. m., los representantes de la Colombia Humana, Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica “para revisar aspectos relevantes de la consulta”. Allí estarán, además, delegados de la Procuraduría.

“La consulta sigue adelante”

Varios congresistas y los mismos precandidatos han reiterado que el llamado a las urnas se mantendrá en pie, pero lo cierto es que se siguen enfrentando a un limbo jurídico. La duda es, específicamente, sobre la participación de Quintero, la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda.

Le puede interesar: “A Colombia le corresponde liderar”: los detalles detrás de la cumbre Celac-UE

“No hay ninguna orden hasta ahora que esté dirigida al señor registrador o a las autoridades del sistema electoral que diga que debe suspenderse la preparación de la consulta. (...) La decisión de ayer de tutela revoca esa medida cautelar, pero eso no afecta la consulta: afecta la inscripción de candidatos”, aseguró el congresista.

El argumento que se ha esgrimido es que todos los precandidatos están respaldados por un partido que permitiría su participación. Sin embargo, eso también abre la puerta a que se convierta en una consulta interpartidista, lo que podría tener, para algunos, repercusiones en sus aspiraciones de medirse en el “frente amplio”: mientras hay quienes dicen que los restringiría pues no sería posible participar en dos consultas, otros señalan que sí se avalaría.

La otra duda es si se podrá hacer la consulta teniendo en cuenta que se registró como del movimiento Pacto Histórico y no de los partidos como tal. Al ya haber pasado la fecha límite de inscripción en la Registraduría para la participación, tampoco habría, inicialmente, forma de cambiar las reglas de juego.

“Vamos a impugnar la decisión”

Congresistas y precandidatos ya están alistando recursos jurídicos para que se revise la decisión. El problema sigue siendo, de todas formas, el tiempo. Según lo que se analiza en las campañas, ese proceso podría demorar unos 20 días, con lo que la decisión final sería después del 26 de octubre.

“El Pacto Histórico tiene derecho a ser partido, así que vamos a impugnar y el fallo no estará en firme hasta que se resuelva la impugnación porque seguiremos adelante con la consulta”, dijo el representante Alejandro Ocampo.

Precisamente faltará ver cuál es la decisión que toma la Registraduría sobre el caso. Desde todas las campañas ya se hizo la pregunta que se espera resolver este mismo miércoles.

¿En qué deja esto la personería jurídica del Pacto Histórico?

Lo central en esta discusión es que la coalición todavía no tiene un aval definitivo para convertirse en partido único. La determinación final está en manos, una vez más, del Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene hasta el 8 de noviembre para decidir sobre los procesos sancionatorios de los partidos que no permiten concretar la personería del Pacto.

Lea también: ¿Qué es el Plan Democracia? Esto es lo que se está haciendo para blindar elecciones

Hay que recordar que el órgano aprobó la fusión de las colectividades afines al petrismo —Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista—, pero dejó por fuera a la Colombia Humana. El argumento citado por la decisión del CNE fue que no cumplió con el quórum que sus mismos estatutos establecían para poder aprobar un proceso de fusión.

Sumado a eso, tampoco se permitió la entrada de Progresistas, el partido del que hacen parte la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landínez. En ese caso, la escisión de MAIS fue supeditada a la finalización del proceso sancionatorio en el que se encuentra esa colectividad en particular. Es decir, el partido de Pizarro todavía no podría adherirse al Pacto Histórico como tal.

Mientras eso termina de definirse, el petrismo cerró filas para defender su proyecto político. La reunión con el presidente Gustavo Petro fue, precisamente, para definir una estrategia que les permita analizar todos los caminos jurídicos disponibles, mientras se mantiene en pie la consulta con la que también esperan mostrar el músculo electoral que tiene el “Gobierno del cambio”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.