“Me mira y me amenaza con miedo de que me meta a la política”: Tarazona sobre Cabal

María Claudia Tarazona dio su primera entrevista tras el fallecimiento de su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio en Bogotá y murió dos meses después tras múltiples intervenciones quirúrgicas. Tarazona habló de todo este proceso y aseguró que “uno de los momentos más dolorosos” lo vivió en medio de una charla con la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

En entrevista con RCN, Tarazona sostuvo que uno de los momentos que más la impactó y dolió tuvo lugar en el segundo día de velación de su esposo en el Congreso, donde el senador estuvo en cámara ardiente para rendirle homenaje.

“Alguien me avisa que María Fernanda Cabal me estaba buscando y que tenía un micrófono puesto prendido. Cuando se acercó tenía un micrófono en la camisa, entonces yo le dije ‘¿te puedes quitar el micrófono?’, [...] se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella", inició Tarazona.

La esposa del senador continuó relatando la situación: “Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino que con miedo de que yo me meta a la política o que fuera candidata, ‘tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”.

Tarazona señaló que le respondió a la senadora y precandidata uribista. “Yo le decía ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política, ¿cómo así que yo no conozco este país? Ella me da un abrazo, yo salí de ese espacio, me senté y dije ‘no puede ser’“.

Hasta el momento, la senadora uribista no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones de Tarazona, quien recientemente regresó al país para visitar el lugar en el que Miguel Uribe fue atacado con arma de fuego y dar un mensaje enfocado en la seguridad.

Durante este acto en el Parque “El Golfito”, Tarazona estuvo acompañada por su suegro Miguel Uribe Londoño, quien entró a la campaña electoral en reemplazo de su hijo, convirtiéndose en el quinto precandidato del Centro Democrático.

