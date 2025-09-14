“Indolentes”: Petro responde a petición de Vargas Lleras de hundir la reforma tributaria

Presidente Gustavo Petro y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del exvicepresidente y líder de Cambio Radical Germán Vargas Lleras, quien le pidió al Congreso hundir la reforma tributaria por el “futuro de la democracia”. El jefe de Estado defendió su gestión y cuestionó las medidas económicas de los anteriores mandatos.

Vargas Lleras, quien se prepara para lanzar su aspiración presidencial en octubre, hizo fuertes críticas contra la reforma tributaria por $26 billones que radicó el Ministerio de Hacienda ante el Legislativo. Catalogó al Gobierno de “nefasto” y de querer "expropiar la renta y el patrimonio de los contribuyentes".

Sus cuestionamientos los expuso en su columna dominical de El Tiempo, en la que también trajo a colación los recursos que no fueron ejecutados el año pasado por el gabinete ministerial de Petro: “Se dejaron de ejecutar $80 billones y a julio de este año el Gobierno registra un atraso en la ejecución de $70 billones. ¿Para qué, entonces, requiere una reforma tributaria de esta magnitud? La respuesta es evidente, para incidir en las elecciones del 2026″.

La rana y el escorpión



El final de este nefasto gobierno progresista cada vez se parece más a la fábula de la rana y el escorpión, donde el Gobierno interpreta el papel del escorpión y 50 millones de colombianos interpretamos a la rana, que cuando se va a acercar a la otra… pic.twitter.com/ONhwN0geEI — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) September 14, 2025

Tras asegurar que el Gobierno querría incidir en los comicios legislativos y presidenciales del próximo año, Vargas Lleras nombró la elección en el Senado de magistrado de la Corte Constitucional del pasado 3 de septiembre y la cual abrió todo un frente de peleas y tensiones entre la Casa de Nariño y partidos como el Liberal, la U y la Alianza Verde.

En esta elección, precisamente, el exvicepresidente influyó a través de sus advertencias y críticas, asegurando que de ganar María Patricia Balanta la fuerza ideológica del alto tribunal se iría hacia el progresismo y en favor del petrismo. Con esta premisa, que fue replicada por varios partidos, ganó Carlos Camargo.

“Hace unos días el futuro de nuestra democracia dependía de la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Ahora el futuro depende de que esta reforma no sea aprobada”, dijo Vargas, mostrando que también buscará incidir en este asunto en el Congreso.

Petro no pasó de agache los señalamientos y peticiones de Vargas a los congresistas y se desmarcó de la palabra “nefasto” como calificativo a su mandato. Resaltó varias cifras en materia de entrega de tierras, salario mínimo, desempleo.

Este "nefasto" gobierno señor Vargas Lleras, sacó ya a tres millones de personas de la pobreza, disminuyó la desigualdad social, y le entrega a tres millones de viejos y viejas su bono pensional de verdad. Y vamos para el millón de hectáreas de tierra entregadas al pueblo… https://t.co/DZaC4ej9I7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2025

“Este “nefasto” gobierno señor Vargas Lleras, sacó ya a tres millones de personas de la pobreza, disminuyó la desigualdad social, y le entrega a tres millones de viejos y viejas su bono pensional de verdad. Y vamos para el millón de hectáreas de tierra entregadas al pueblo campesino. El salario real subió como nunca antes y hay derechos para los trabajadores y trabajadoras", indicó Petro.

Y a renglón seguido, criticó los anteriores gobiernos, a los que llamó de “oligarcas indolentes”: “Ustedes no fueron capaces de hacer lo que hemos hecho”.

En todo caso, la aprobación de la reforma será un asunto complejo, pues la Casa de Nariño no tiene buen relacionamiento con las comisiones económicas, que ya han hundido varios proyectos importantes para el oficialismo, como el Presupuesto General de 2025 y la ley de financiamiento.

