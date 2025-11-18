Este fue el duro choque de precandidatos por bombardeos y seguridad en debate de El Espectador

Los precandidatos presidenciales se confrontaron tras los bombardeos en el Guaviare que dejaron 15 menores muertos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las operaciones militares contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el suroriente del país, que dejaron como saldo 15 menores muertos por bombardeos según Medicina Legal, siguen siendo motivo de confrontación de varios sectores políticos. El más reciente choque se produjo en el foro de precandidatos de El Espectador, donde el exgobernador Camilo Romero tuvo un fuerte cruce con Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Mauricio Cárdenas.

En medio de discusiones por la seguridad, el exgobernador de Nariño señaló que el Plan Colombia “fue un fracaso”, citando documentos de Estados Unidos y asegurando que, pese a esta conclusión del Congreso de ese país, “Cárdenas, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal le proponen al país un plan Colombia 2.0”.

Le sugerimos: De Duque a Petro: siete bombardeos que causaron las muertes de 25 niños en el país

En replica a esta declaración que abordaba el espectro de la lucha contra el narcotráfico, el exministro Cárdenas manifestó que fue gracias a esa estrategia por la que “tenemos país”, de lo contrario “si no hubiéramos tenido el Plan Colombia el país estaría hoy en manos de las Farc y el ELN”. El precandidato recalcó que fue con este plan – del que aseguró ser autor – con el que se recuperó la seguridad nacional, pero que hoy en el gobierno “quieren que los grupos armados controlen el país”.

Sobre los bombardeos en el Guaviare, Vicky Dávila señaló de “inconsistente” a Romero – y la izquierda en general – pues bajo su concepto “ahora no dicen nada”. La precandidata tildó al presidente Petro de “asesino de niños” al haber ordenado estas operaciones y también aseguró que desde la actual administración en la Casa de Nariño se ha “empoderado” a los grupos ilegales.

#ENVIVO 🔴 Conéctate a un espacio de reflexión y debate donde precandidatos presidenciales compartirán sus visiones sobre los desafíos y oportunidades del país de cara a las elecciones de 2026. 👉 https://t.co/wNL5kuYiku pic.twitter.com/7jSa9r6J4w — El Espectador (@elespectador) November 18, 2025

Para la senadora Cabal, la estrategia de Paz Total de la administración Petro ha sido un “fracaso” y se transformó “en la paz cocal”lo que, a su vez, derivó en la expansión de estos grupos armados y de paso, en el magnicidio de su compañero de bancada, Miguel Uribe Turbay.

Romero, sin embargo, respondió a cada uno de los precandidatos al exponer el informe con el que justifica el “fracaso” del Plan Colombia. A ello, también señaló a Cárdenas, quien aseguró que bajo la administración Romero en Nariño había crecido los cultivos ilícitos, e insistió que entre 2016 y 2019 esa región dejó de ser el departamento con más narcocultivos, misma línea que, según su argumento, siguió Tumaco.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.