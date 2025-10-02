Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Partido de Pizarro sigue en el limbo y sin aval para consulta del Pacto: “no hay garantías”

La senadora seguirá presentando medidas y recursos para que el Consejo Nacional Electoral le dé la personería jurídica a Progresistas. No está garantizada su participación en la consulta interna del Pacto Histórico, pero dejó claro que seguirá apoyando a Iván Cepeda.

Redacción Política
02 de octubre de 2025 - 01:12 a. m.
Senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y María José Pizarro.
Senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y María José Pizarro.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La senadora María José Pizarro tiene por delante un difícil escenario para participar en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará en todo el país el próximo 26 de octubre. Faltando menos de un mes para su ejecución, la congresista no sabe si logrará ser cabeza de lista al Senado o siquiera estar habilitada debido a las decisiones pendientes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su partido Progresistas.

Lea: El “fuego amigo” en el Gobierno impactó al Congreso y avivó tensiones palaciegas.

Este miércoles, en la sala plena del CNE se votó el recurso que presentó Pizarro en un intento por eliminar las condiciones de la entidad para darle la personería jurídica a su partido. Con este solicitó un reconocimiento “pleno” a Progresistas, la colectividad que surgió por escisión con el Mais. La votación fue negativa.

La noticia cayó mal en el sector petrista, pues nuevamente el CNE le dejó claro que primero se debe surtir un trámite con el Mais para así entregarle la personería y posteriormente fusionarse con el Pacto Histórico.

“El mensaje es claro, no hay garantías plenas para mi participación política y, por ende, para la consulta interna del Pacto Histórico hasta que el CNE no otorgue sin ningún tipo de condicionamiento la personería de Progresistas. Seguimos asistiendo a un nuevo intento de excluir de la democracia a quienes hemos construido un cambio para Colombia”, dijo la senadora.

Pizarro agregó que mientras se resuelven los asuntos pendientes de Progresistas y presenta nuevos recursos jurídicos continuará trabajando para que su compañero Iván Cepeda gane la consulta interna, en la cual compite contra Daniel Quintero y Carolina Corcho.

“Voy a trabajar estos 25 de manera incansable por llevar el mayor número de congresistas a nuestra bancada y para llevar a Iván Cepeda a la Presidencia. Apenas me sea otorgada la personería jurídica, lideraré de la mano de los partidos y de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas la segunda etapa del cambio en el Congreso”, sostuvo la congresista.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

María José Pizarro

Iván Cepeda

Pacto Histórico

Elecciones 2026

Consulta Pacto

Gustavo Petro

Consejo Nacional Electoral

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.