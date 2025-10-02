Partido de Pizarro sigue en el limbo y sin aval para consulta del Pacto: “no hay garantías”

Senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y María José Pizarro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La senadora María José Pizarro tiene por delante un difícil escenario para participar en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará en todo el país el próximo 26 de octubre. Faltando menos de un mes para su ejecución, la congresista no sabe si logrará ser cabeza de lista al Senado o siquiera estar habilitada debido a las decisiones pendientes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su partido Progresistas.

Este miércoles, en la sala plena del CNE se votó el recurso que presentó Pizarro en un intento por eliminar las condiciones de la entidad para darle la personería jurídica a su partido. Con este solicitó un reconocimiento “pleno” a Progresistas, la colectividad que surgió por escisión con el Mais. La votación fue negativa.

La noticia cayó mal en el sector petrista, pues nuevamente el CNE le dejó claro que primero se debe surtir un trámite con el Mais para así entregarle la personería y posteriormente fusionarse con el Pacto Histórico.

“El mensaje es claro, no hay garantías plenas para mi participación política y, por ende, para la consulta interna del Pacto Histórico hasta que el CNE no otorgue sin ningún tipo de condicionamiento la personería de Progresistas. Seguimos asistiendo a un nuevo intento de excluir de la democracia a quienes hemos construido un cambio para Colombia”, dijo la senadora.

Pizarro agregó que mientras se resuelven los asuntos pendientes de Progresistas y presenta nuevos recursos jurídicos continuará trabajando para que su compañero Iván Cepeda gane la consulta interna, en la cual compite contra Daniel Quintero y Carolina Corcho.

“Voy a trabajar estos 25 de manera incansable por llevar el mayor número de congresistas a nuestra bancada y para llevar a Iván Cepeda a la Presidencia. Apenas me sea otorgada la personería jurídica, lideraré de la mano de los partidos y de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas la segunda etapa del cambio en el Congreso”, sostuvo la congresista.

