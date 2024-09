“Defender ideas justas debe estar por encima de valoraciones personales”: Pizarro

Senadora María José Pizarro. Foto: María José Pizarro

Este domingo, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro respondió indirectamente a las recientes declaraciones del director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, sobre ella y el vínculo inexistente entre ambos.

“Defender ideas justas debe estar por encima de valoraciones personales”, dijo la congresista petrista. “Quien defienda la vida, busque la paz, luche de forma genuina contra la corrupción y la desigualdad es y será mi aliado. Mi objetivo prioritario es la unidad y el frente amplio para evitar el retorno del uribismo o de la nueva derecha radical”, afirmó.

Le recomendamos: María José Pizarro: “He sido estigmatizada desde el primer día”

Defender ideas justas debe estar por encima de valoraciones personales. Quien defienda la vida, busque la paz, luche de forma genuina contra la corrupción y la desigualdad es y será mi aliado. Mi objetivo prioritario es la unidad y el frente amplio para evitar el retorno del… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 29, 2024

Estas declaraciones se producen en respuesta indirecta a los comentarios de Bolívar, quien recientemente expresó su rechazo a la posibilidad de que Pizarro sea la candidata de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2026. “Si María José Pizarro llegara a ser la candidata de la izquierda, yo no votaría por ella”, afirmó en entrevista con la revista Cambio.

“Yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos”, dijo el director del DPS, dejando claro que no existe una relación, ni presente ni futura, entre ambos.

Le sugerimos: Esta coronel pondría al Estado a responder internacionalmente por discriminación sexual

Este domingo, Bolívar también ha estado trinando sobre otros temas de coyuntura política. Al igual que lo hizo este sábado el presidente Gustavo Petro, habló sobre la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de las condenas contra tres altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe por el escándalo de la yidispolítica.

“Qué caso tan raro. Fueron condenados los que ofrecieron los sobornos (Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez) y la que recibió el soborno (Yidis), pero no pagó un segundo de cárcel quien se benefició de ese soborno. Fue reelegido presidente a sus espaldas”, dijo irónicamente Bolívar, haciendo referencia al expresidente Uribe.

YIDISPOLÍTICA

Qué caso tan raro.

Fueron condenados los que ofrecieron los sobornos (Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez) y la que recibió el Soborno (Yidis), pero no pagó un segundo de cárcel quien se benefició de ese soborno.

Fue reelegido presidente a sus espaldas! https://t.co/q2axUGesP2 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 29, 2024

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.