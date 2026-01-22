Canciller no logra ingreso a EE.UU.: Vicecanciller Jaramillo irá a Consejo de Seguridad

Rueda de prensa dirigida por la canciller Rosa Villavicencio y otros miembros del gabinete, sobre la relación actual con Estados Unidos, luego de la incursión de este a Venezuela. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de los diálogos entre Colombia y Estados Unidos para la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, se confirmó que la canciller, Rosa Villavicencio, no podrá asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 23 de enero. En su lugar será Mauricio Jaramillo Jassir, el viceministro de Asuntos Multilaterales quien ocupe ese asiento.

La no asistencia de Villavicencio se debe a que no le fue otorgado el permiso para ingresar a ese país, luego de que la ministra de Relaciones Exteriores hubiese renunciado a su visa tras el choque diplomático de octubre y luego de que la Casa Blanca descertificara a Colombia en la lucha antidrogas.

Así lo confirmó la Cancillería y el propio Jaramillo Jassir, quien ya fue vocero colombiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 6 de enero en la sesión extraordinaria de ese organismo que abordó la intervención a Venezuela tres días antes.

Esta cita ante la Naciones Unidas es clave para Colombia pues allí se presentarán resultados sobre la política de paz total del presidente Gustavo Petro. También, la Cancillería llevará una agenda sobre la seguridad en la región en la que abordará diferentes propuestas en la lucha contra los narcotraficantes, como la ha definido propiamente el jefe de Estado colombiano.

Asimismo, se esperaba que en esta visita de la delegación colombiana se sigan acordando detalles del encuentro entre los presidentes Petro y Trump, que fue acordado el pasado 7 de enero tras la primera llamada directa entre los dos mandatarios en medio de las tensiones por Venezuela. Esa cita está prevista para el próximo 3 de febrero, pero aún deben ser acordados detalles como el ingreso del presidente Petro a Estados Unidos, pues tras su última visita en septiembre del año pasado le fue revocado este documento.

Es más, se tenía previsto que antes de la cita de los dos mandatarios, se produjera un encuentro entre un delegado de la cancillería colombiana —que se esperaba, fuera Villavicencio— y Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU. para arreglar los detalles de ese primer encuentro entre Trump y Petro.

