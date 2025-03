“Fico” Gutiérrez y Luz María Zapata chocan por ajustes en Ascopapitales

La saliente directora de Asocapitales, Luz María Zapata, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llevan varios meses en una polémica. Foto: Archivo Particular

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, quien además anda en medio de una dura polémica que desató la Casa de Nariño por cuenta de unas deudas pendientes a la firma paisa EPM, se refirió este martes a las diferencias que tuvo con Luz María Zapata, la saliente directora de Asocapitales.

De acuerdo con el mandatario regional, la saliente directora no dice la verdad cuando lo señala de haber sido supuestamente uno de los gestores de su retirada del cargo. Sin embargo, Zapata aseguró esta semana todo lo contrario y señaló directamente a “Fico” como el cerebro de todo lo que sucedió.

“Es una decisión prácticamente de todos los alcaldes. (...) Mi posición ha sido clara: Asocapitales debería ser de los alcaldes para fijar sus posiciones y no ha sido posible. (…) Si una persona dice que yo como alcalde tengo el poder sobre todos los demás alcaldes del país, está más que exagerando. Yo respeto infinitamente a mis colegas”, aseguró –en W Radio– Gutiérrez.

Esa fue su respuesta a una declaración previa de Zapata en la misma emisora: “Me voy feliz y tranquila, la verdad me voy orgullosa porque Asocapitales queda en un punto muy alto, era una responsabilidad que me habían encomendado los alcaldes, incluso Federico Gutiérrez, quien fue el gestor de todo esto; hace 7 años fue uno de los que me impulsó, pero bueno las cosas cambian”.

En todo caso, con la aceptación de Zapata de salir del cargo y la permanencia de Gutiérrez y otros alcaldes durante tres años más en sus cargos se esperan relevos en Asocapitales.

