Petro pidió “renovación” de bancada antioqueña en Congreso y “Fico” cuestionó al Gobierno

El presidente Gustavo Petro criticó a la bancada antioqueña del Congreso y aseguró que para 2026 se debería renovar debido a su supuesta “articulación con las mafias”. El comentario molestó al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, quien le respondió y cuestionó por su gestión con la región.

“Antioquia debe renovar su representación parlamentaria por campesinos, negritudes, gente del trabajo, jóvenes. Últimamente mucha articulación con las mafias lo que trajo una innovación en ciencia política: la gobernanza paramilitar Quiero que vuelva la Antioquia del General Rafael Uribe Uribe y de Carlos Gaviria”, sostuvo el presidente Petro en su cuenta de X.

El Gobierno Nacional viene teniendo múltiples choques con los gobernantes antioqueños y con la representación de este departamento en el Senado y la Cámara, pues sus votos pocas veces le han sido favorables a sus proyectos.

Precisamente, el trino abonó el terreno para su disputa con “Fico” Gutiérrez, quien la semana pasada protagonizó otra tensión con la Casa de Nariño por asistir a Washington, Estados Unidos, justo cuando el Ejecutivo adelantaba diálogos con el gobierno de Donald Trump para evitar la descertificación en la lucha contra las drogas.

Gutiérrez le respondió a Petro asegurando que el Gobierno Nacional en los tres años que lleva en el poder no ha realizado acciones significativas por el desarrollo de Antioquia. Ha habido pelea por las vías 4G y por el Metro de la 80.

“Se te va terminando el “gobierno” y no hiciste nada por Antioquia ni por mucha regiones de Colombia. Desde el principio sabíamos que no solamente no contaríamos con apoyo del gobierno nacional, sino que teníamos muy claro que ibas a ser un estorbo completo. En eso sí cumpliste", escribió.

Igualmente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se mostró molestó luego de que el presidente Petro destacara que fue gracias a las acciones militares en su mandato que cayó Jorge Iván Salazar, “Guillermino”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.

“Alias Guillermino nació, se crió, y se hizo millonario en el mundo criminal gracias a su gobierno. De no haber sido por la paz total, que les dejó a sus anchas para que capturaran las jugosas rentas del narcotráfico y la minería ilegal, otro hubiera sido el destino de él y otros jóvenes: lejos de la violencia y el crimen”.

