Medios de comunicación, redes sociales y su relación con los procesos electorales

¿Cuáles son las preferencias de las audiencias por edad, género y nivel socioeconómico? ¿Cómo determinar el grado de credibilidad, confianza e influencia en los ciudadanos frente a los medios tradicionales y las nuevas plataformas? Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información, sumado a la pandemia del covid-19, ha suscitado una relevante modificación en los hábitos al momento de informarse y de consumir medios de comunicación. El incremento en las interacciones en línea y el uso del internet como una herramienta fundamental en casi todos los procesos de la vida, ha generado cambios en la relación con los medios de comunicación llamados “tradicionales” (periódicos, revistas, radio y televisión) respecto de otras preferencias en la búsqueda y selección de la información.

La aparición de los celulares inteligentes y la agilidad en la transmisión de lo que es noticioso permite a los ciudadanos el libre acceso a la información y les confiere la posibilidad de informar y presentar su punto de vista a través de sus propios vehículos de comunicación. El llamado cuarto poder pareciera perder injerencia mientras el social media genera tendencias, modifica comportamientos e impacta en procesos políticos y sociales. Tal situación supone retos, tanto para los medios de comunicación en la calidad, rapidez y objetividad de los contenidos, para las redes sociales y nuevos aplicativos que se enfrentan continuamente a la desinformación y para los ciudadanos que deben escoger la forma de informarse y de compartir datos y noticias.

Con base en una investigación realizada en el año electoral 2022, buscamos identificar tendencias por segmentos de la población, revisar el interés en lo político y determinar si existe influencia de los medios de comunicación.

Conductas del ciudadano digital frente a la política

Los avances en el mundo digital han llevado al ciudadano a contar con otros espacios de expresión, participación, deliberación y movilización en línea, además de acceder a información más allá de sus fronteras. La política, por ejemplo, se ha ido trasladando al escenario online. Además, la pandemia incrementó el uso de las plataformas, por lo que los individuos cada vez se encuentran más familiarizados con el uso del internet.

Este nuevo contexto vislumbra transformaciones en la concepción de la formación de la opinión pública, que propicia democracias más directas en línea y la evolución de la ciberpolítica entendida como nuevas formas de interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre éstos y los partidos políticos, entre las empresas y los órganos legislativos, entre ciudadanos de un régimen político y entre ciudadanos del mundo. La actividad política que se suscita en el ciberespacio permite que las instituciones, entidades y personas se interrelacionen más estrechamente, sin importar la distancia material que exista de unos a otros.

De acuerdo con este estudio, el uso de las redes y su relación con aspectos políticos muestra que el 53% de los encuestados afirma que “algunas veces” se encuentra en desacuerdo frente a opiniones políticas de los contenidos que comparten sus contactos en redes sociales. Cabe destacar que el 43,8% de los mayores de 65 años reportaron que nunca están en desacuerdo con las opiniones de sus contactos, es decir, como si su círculo de contactos pareciera homogéneo.

Acerca de la reducción en el número de interacciones en redes sociales, frente al hecho de no estar de acuerdo con las opiniones políticas de sus contactos, el 59,2% respondió que nunca ha reducido sus interacciones, mientras que el 9,5% lo hace frecuentemente. Los adultos mayores de nuevo resaltan al declarar que el 74,8% nunca las reducen. De manera similar se muestra que el 56,2% de los encuestados no se abstienen de compartir contenidos políticos en redes sociales por miedo a ofender a alguien. En general no hay una reducción en la actividad ni en el número de contenidos publicados por temor a ofender a sus seguidores. Estas cifras ofrecen la impresión de que los colombianos se sienten cómodos y libres para presentar sus opiniones y replicarlas sin condicionamientos.

En cuanto a la participación en apoyo en línea a una protesta, sólo el 21,8% dijo hacerlo. Respecto del género, el 25% de los hombres dijo dar apoyo en línea a una protesta en relación con las mujeres con 19,2%.

Así mismo, entre las personas de 18 a 25 años el 40,9% apoyó alguna protesta en línea, de tal forma que a mayor edad menor apoyo a tales protestas. Y a mayor nivel educativo mayor participación; por ejemplo, de las personas que tienen universidad incompleta el 36,6% apoyó las protestas en línea, con universidad completa el 28,2% y con postgrado el 31,3%.

Pese a que estas plataformas generan alta visibilidad y recordación de los diferentes contenidos, solo el 28.4% de los encuestados frecuentemente moviliza a sus contactos alrededor de temas sociales y políticos, y el 20.4% con frecuencia comparten información de este tipo.

La red más usada para expresar opiniones políticas es Facebook con 50,1%, seguida por WhatsApp: 29,0%, Twitter: 10,5%, Instagram: 7,5% y Tiktok: 1,5%. Facebook es afín al estrato medio, mientras que Tiktok e Instagram tiene mayor afinidad en estratos altos.

Referente al uso del celular, el 60,6% de los encuestados que los utiliza con frecuencia declaró que nunca moviliza sus contactos en torno a causas sociales o políticas, mientras que el 13,7% contestó que lo hace de manera frecuente. Se observa que a mayor edad es mayor el porcentaje de personas que nunca movilizan sus contactos, de tal forma que el 66,2% de los mayores de 65 años nunca los han movilizado, seguido de 56 a 65 años con el 49,7% y de 46 a 55 años con el 50,8%, en contraposición con los encuestados de 18 a 35 años quienes realizan esta actividad frecuentemente.

En relación con la frecuencia con que expresan su opinión en temas sociales y políticos, el 57,8% de los encuestados no lo hace, a diferencia del 15,8% que lo hace de manera frecuente. Los hombres expresan su opinión en mayor proporción que las mujeres.

Según los diferentes segmentos de edad, a mayor número de años menor es la participación, de tal forma que de las personas de 18 a 25 años el 21,6% moviliza a sus contactos en torno a causas sociales o políticas, mientras que personas de 65 años o más solo lo hacen en un 9,1%.

Por otra parte, se evidencia el crecimiento de porcentaje entre quienes expresan frecuentemente sus opiniones en temas políticos y sociales según su condición socioeconómica: Estrato 1: 10,3%, Estrato 2:15,5%, Estrato 3:16,5%, Estrato 4:17,4%, Estrato 5:17,1% y Estrato 6:16,7%.

Algunas conclusiones

En general, se evidencia una disminución en el consumo de medios tradicionales, debido a migraciones hacia ecosistemas digitales, principalmente el público joven que prefiere otros formatos como video, podcast, streaming, blogs, aplicaciones y redes sociales.

Durante la pandemia, los medios de comunicación presentaron incremento en las audiencias producto de la crisis sanitaria, y como una forma de entretenimiento de las personas confinadas en su hogar. Posteriormente, en año electoral estas audiencias continuaron decreciendo, regresando a la tendencia que traían anteriormente, en donde los medios tradicionales continúan cayendo mientras que las expresiones digitales se toman el protagonismo en las diferentes audiencias. A pesar de esto, se observa que se mantiene bajo el consumo en lo concerniente a noticias políticas; de alguna forma se presenta desinterés por este tema.

El mundo ha girado al entorno digital y se manifiesta el uso frecuente entre los adultos jóvenes hacia estas aplicaciones a través de dispositivos como celulares y computadores. Sin embargo, se evidencian barreras frente al acceso de acuerdo con la condición socio económica y el nivel educativo.

La mayoría de los encuestados consideran que los medios no favorecieron a un grupo político o ideología determinada en la campaña presidencial, sin embargo, para aquellos que advirtieron favoritismos llama la atención que entre los medios tradicionales la percepción de apoyo se tornó hacia la derecha, mientras que para quienes consultaron fuentes digitales esta sensación fue de apoyar opciones de izquierda.

El estudió evidenció cómo la mayoría de los encuestados se identificó en el espectro político del centro, así mismo ubicó a la opinión pública y la postura general de los medios de comunicación en este mismo rango. De tal manera que las opciones de izquierda y de derecha tienen menores espacios dentro de la concepción general de los entrevistados; sin embargo, al indagar puntualmente por los medios de comunicación se evidencia que son percibidos con tendencias políticas mucho más marcadas.

La investigación permite establecer qué, según algunos planteamientos de la formación de la opinión pública, el incremento en el consumo e interacción del mundo digital ha originado nuevos espacios de deliberación, participación y discusión política. Escenario que enfrentará retos como la segmentación de la información basada en algoritmos.

Finalmente, queda al descubierto que más de un 50% de la población no se informa sobre temas políticos, comportamiento que contrasta con la desconfianza y percepción de falta de libertad de los medios de comunicación. Es así como surge una reflexión profunda en cuanto a la aversión a informarse sobre asuntos, contenidos y noticias de carácter político. Por una parte, parece derivarse de la falta de confianza en tales medios; por otra, resultaría ser consecuencia de factores como la corrupción, el conflicto social, la pobreza, la educación, etc. No obstante, lo anterior, se evidencia que los desafíos no están solo en la influencia de los medios de comunicación y en las nuevas formas de generar opinión a través de la interacción en línea, sino que, a pesar de tener a su disposición un sin número de maneras de informarse, la tendencia cultural del ciudadano radica en no hacerlo.

* Diana Paola Medina: Profesional con más de 15 años de experiencia en Gobierno y Relaciones Internacionales, con especialidad en Marketing Político y Opinión Pública. CEO de Seguimiento & Estrategia, firma de asuntos públicos y comunicaciones.

** Gustavo Alfonso Estrada: Profesor, investigador académico y conferencista. Experiencia en análisis de datos, marketing digital, implementación de campañas digitales, análisis de audiencia y planificación de medios.

