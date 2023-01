“Mi candidatura no depende de nadie y voy hasta el final”: Rodolfo Correa

Correa recorre actualmente los barrios de Medellín hablando con la gente y recogiendo las firmas para avalar su candidatura. Foto: Archivo Particular

En el pulso electoral por el poder local y regional que vivirá el país en este 2023, la ciudad de Medellín es una de las que más atención concentra a raíz de la ardua polarización que hoy protagonizan, por un lado, quienes comulgan con los lineamientos del alcalde, Daniel Quintero, y por el otro, quienes se ubican en la oposición. Hasta el momento se cuentan cerca de 20 precandidatos, mientras partidos y movimientos políticos hacen sus sumas y restas, buscando cómo acomodarse en el tablero electoral y se conocen encuestas y estudios preliminares sobre intención de voto.

Uno de esos precandidatos es Rodolfo Correa, exsecretario de Agricultura de Antioquia, quien en 2019 aspiró a la Gobernación y ahora recoge firmas a través del movimiento significativo de ciudadanos “AMA Medellín”. Abogado y profesor, dice que su aspiración está lejos de los extremos que hoy tienen a la ciudad dividida. En un sondeo realizado en web y que se dará a conocer este lunes, realizado por la firma Tecnología y Servicios Electorales (T&SE), avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Correa aparece liderando la intención de voto a la Alcaldía, por encima de figuras como las de Lucas Cañas, Gilberto Tobón y Federico Gutiérrez, que son los que hasta ahora más vienen sonando.

En diálogo con El Espectador, el exsecretario de Agricultura que si bien le parece bueno este tipo de resultados, entiende que es una foto del momento, que falta mucho tiempo y por eso sigue concentrado en su tarea de recoger firmas y estructurar sus propuestas. Y asegura que, de ser electo, convocará a todos los actores para trabajar de la mano y sacar a Medellín adelante: “Las diferencias con mis contradictores de terminan el 29 de octubre, no podemos seguir en peleas y tenemos que tirar todos para el mismo lado”, dice.

¿Cómo va la recolección de firmas?

Junto con un grupo significativo de ciudadanos estamos construyendo una propuesta para darle a Medellín una alternativa a los dos extremos que hoy tienen la ciudad polarizada, en un remolino de odio y de rabias. Estamos trabajando este proceso sin maquinarias políticas y haciendo el ejercicio para que la ciudadanía nos respalde con 50 mil firmas. Terminado este paso estaremos inscribiendo la candidatura. No vamos a hacer alianzas con partidos y estamos abiertos a recibir a quienes quieran retomar el modelo de ciudad que anhelamos, de progreso y oportunidades.

¿Quién es Rodolfo Correa?

Soy un abogado con 18 años de cátedra universitaria y varios libros publicados. Son 20 años de experiencia profesional en la gerencia pública y privada. Acabo de dejar el cargo como presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia y he sido secretario de Agricultura de Antioquia y consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo esto nos permite tener la solidez profesional y personal para aspirar a la Alcaldía. Soy padre de familia, tengo dos hijos y como ciudadano entiendo muy bien las problemáticas. Me catalogo como buena persona.

¿El ejercicio de ser candidato va hasta el final?

No tenemos ni la más mínima duda, porque esta propuesta es el resultado de 20 años de trabajo, maduración, de ocupar distintas posiciones, de preparación y de comprender a Medellín.

Porque algunos dicen que estaría esperando a ver si Federico Gutiérrez se lanza…

No, esta candidatura de Rodolfo Correa no depende ni de Federico Gutiérrez, ni de nadie. Vamos hasta el final y le estamos presentado una propuesta a los ciudadanos de Medellín por fuera de los extremos.

¿Cuáles son los principales postulados de su campaña?

Vamos a trabajar para que Medellín no pierda su lugar en Colombia y en el mundo, para que siga siendo la que más progreso y más oportunidades le brinde a sus gentes, a todos sus sectores. Vamos a devolverle a Medellín el modelo de administración que siempre fue líder a nivel nacional, con innovación, civismo e industrialización.

Usted nunca ha sido estado en un cargo de elección popular, ¿no es muy aventurado tratar de conseguir una de las alcaldías más importantes de Colombia sin haberse medido antes en las urnas?

Esa es una buena pregunta y creo que la puede responder una persona como Juan Manuel Santos, que nunca aspiro a ningún cargo y aun así llegó a la Presidencia de la República. Aquí no se trata de estar obsesionado con los temas electorales sino con el tema del servicio público, que es el que me mueve a mí. Yo le he prestado un buen servicio al país y al departamento, y tengo todo el compromiso para servirle a mi ciudad y a sus gentes. Amo a Medellín, que me lo ha dado todo.

¿Cómo piensa financiar su campaña?

Creo que para ser alcalde solo se necesita el favor de la gente y con la gente estamos trabajando. Hasta el momento me he gastado $30 millones en lo de las firmas, el tope de la campaña dicen que será de $2.500 millones, pero estaré gastándome unos $1.000 millones, que los voy a sacar de mis ahorros y un crédito.

¿Es consciente que va a enfrentar a verdaderos pesos pesados de la política local?

Claro que sí, me capacite para esto. Desde mis orígenes me ha tocado construir y todo ha sido a pulso, nada me han regalado. Soy hijo de un policía y una ama de casa, orgullosamente. Hice toda la carrera, no tengo abolengo político, ni grandes grupos económicos detrás de mí. Conozco las afugias de la gente, desde estudiar por medio del Icetex, hasta sacar la casa con hipoteca.

¿Vislumbra alguna alianza para acompañar a alguien para la Gobernación de Antioquia?

Está temprano para tomar decisiones en este sentido. Estamos analizando y tenemos algunas propuestas, pero hay que esperar.

¿Cómo sería la relación con el presidente Gustavo Petro en una eventual alcaldía suya?

Al presidente hay que respetarlo, es el presidente es de todos los colombianos y la idea es trabajar unidos. Aquí tenemos es que seguir apostándole a la institucionalidad y desde este parámetro nos vamos a entender.

Unos de los temas más delicados en Medellín son los de Hidroituango y EPM. El actual alcalde, Daniel Quintero, lo primeo que hizo fue pedir la renuncia de todos los miembros de la junta directiva de las empresas públicas, ¿cómo manejaría usted esto?

Lo más importante es devolverle a EPM el gobierno cooperativo y se lo vamos a devolver, así como el rigor técnico. Vamos a devolverle a EPM su autonomía administrativa, su autonomía financiera y su autonomía política. EPM no puede ser objeto de politización y lo mismo vamos a hacer con Hidroituango, al que también tenemos que despolitizar y darle un manejo estrictamente técnico para que pueda responderle Antioquia y a Colombia generando el 17% de la energía al país.

¿Por qué dice que EPM está politizada?

Hace poco le envié un video a todos los trabajadores de EPM, donde les digo que no se preocupen que con la ayuda de toda la ciudadanía y los antioqueños le estaremos devolviendo el modelo de empresa corporativo y moderna. Cuando yo le digo que esta politizada, es porque están sucediendo cosas muy anómalas, por ejemplo, acaban de crear un cargo para una señora que se está ganando más de $20 millones y así están haciendo un sin número de cosas. Eso es politizar una empresa y EPM no puede ser botín político de ningún partido y menos de una persona.