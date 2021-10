“Mi intención no fue agredir”: Cabal sobre su crítica al liderazgo de su bancada

La senadora lamentó el efecto de sus palabras y expresó que no quiere fragmentar, sino unir al Centro Democrático.

Después de las críticas que suscitó un polémico audio, la senadora María Fernanda Cabal emitió un video disculpándose con su partido, el Centro Democrático, por sus palabras. En la grabación filtrada a los medios, se escuchó la voz de la senadora cuestionando el peso de la bancada del uribismo, compuesta por 52 congresistas, de los cuales varios estaban aspirando a ser candidatos presidenciales y luego declinaron su intención para respaldar a Óscar Iván Zuluaga.

(Para contexto: Polémico audio acentúa diferencias entre Cabal y bancada uribista)

En en audio, Cabal se refirió a una carta que firmaron los parlamentarios justamente para solicitarle a la colectividad que unja a Zuluaga como candidato único. “¿Quiénes firman?, la mitad del Senado y la mayoría de Cámara (…) Vaya y pregúntele al publico quién los conoce, porque tristemente esta bancada que puede ser la mejor, la gente no conoce a más de cuatro o cinco”, dijo la congresista del Valle del Cauca.

Sus palabras levantaron ampollas. Por ello, este miércoles salió en un video alojado en su cuenta de Twitter. En él, Cabal expresó que lamentaba las declaraciones anteriores. “Este es un mensaje al Centro Democrático y a su bancada. Entiendo el sentimiento de mis compañeros cuando manifesté que éramos una bancada de 52 y no se notaba. Lamento el efecto de mis palabras. Mi intención no fue agredir. A ellos los respeto y he tenido con la mayoría una excelente relación”, pronunció.

(Lea acá todas las noticias del mundo político colombiano)

Explicó que su crítica hacía referencia a un episodio en el que no sintió que la bancada hubiera respaldado al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido. “Quise expresar mis reparos, entre otras cosas, porque sentí una bancada ausente cuando al presidente Uribe le quitaron su libertad, y a él le debemos la curul”, agregó.

Luego de esa exposición, Cabal reiteró su mensaje de unión de cara a las elecciones de 2022, que están a la vuelta de la esquina y en las que el uribismo aún no ha definido quién será la cara que lleve las banderas de derecha para llegar a la Presidencia de la República.

“No quiero fragmentar y prefiero apelar a la unión. Los desafíos son grandes y los adversarios, peligrosos. Nuestra obligación es seguir luchando por el país y el Centro Democrático ha sido ejemplo de valor. Seamos más militantes, más unidos, más partido”, señaló, en tono de campaña.