“Mi voto fue consciente”: Anatolio Hernández sobre modificación a Ley de Garantías

Anatolio Hernández, representante del Partido de la U por el departamento del Guainía, pasó del anonimato a la luz pública gracias a un video en el que se le escuchó preguntando cómo votar el artículo que modificaba la Ley de Garantías, en el proyecto que dictaba el presupuesto de la nación para 2022. La grabación no solo captó su pregunta, sino el dictamen de la representante uribista, Jennifer Arias, quien es también presidenta de la Cámara y le dijo: “Anatolio, vote sí”.

(Lea la columna: Anatolio, vote sí)

Los cuestionamientos le cayeron de inmediato a ambos congresistas: por un lado, a Arias pues para muchos fue una vergüenza escuchar a una mujer con esa dignidad en el Capitolio indicarle a un representante de un territorio cercano en qué dirección debía dar el voto.

Por el otro, la gente increpó al propio Anatolio Hernández por hacer una pregunta de ese calibre, que plantaba la duda sobre su independencia como parlamentario y la atención que estaba poniendo en una discusión tan importante y que es votaba con rapidez en el Congreso.

De hecho, esa es la crítica constante cuando aterriza en el legislativo, año tras año, el proyecto sobre el presupuesto nacional: que los congresistas, con intereses debajo del brazo, votan “corriendo”, sin darle el debate necesario a cada artículo.

(Lea también: Jennifer Arias influyó en el voto de un representante en la Ley de Garantías)

Cuatro días después de haberse conocido el famoso video, y de múltiples columnas de opinión de distintos medios tituladas “Anatolio, vote sí”, el representante de la U salió a dar la cara. A través de una comunicación oficial, el parlamentario del Guainía manifestó que su decisión estaba en coherencia con su pensar político y con la posición que tomó su bancada respecto a la modificación de la Ley de Garantías.

“Me permito informar que mi votación por el SI, no solo fue consciente sino que, como parte de una bancada a la que pertenezco, y que también había votado positivo, me acogí a la decisión de partido”, expresó.

Anatolio Hernández insistió que, con el fin de acogerse a la Ley de Bancada (número 974 de 2005), le preguntó a sus compañeros de colectividad, Hernando Güida y Mónica Valencia cómo votar. Valencia es, al parecer, la tercera voz que se escucha en el video y que en este diario no pudimos identificar desde el principio. Por eso, dijo, dio el sí en la votación que permitió que en plenas elecciones se realicen contratos interadministrativos, algo que los expertos y expertas han calificado como desafortunado para celebrar comicios realmente libres.

(Conozca acá más noticias sobre la Ley de Garantías)

Aunque Anatolio Hernández se hizo conocido apenas hace unos días por este episodio, la justicia ya lo conocía de meses atrás. En el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia cursan dos procesos en su contra. En la primera entidad hay una indagación para aplicarle pérdida de investidura por “indebida destinación de recursos público”, y en la segunda una investigación preliminar por este en 2020 habría cobrado una comisión a un integrante de su Unidad Legislativa de Trabajo, quien lo denunció. Ambas historias fueron radicadas el año pasado.

Al respecto, el congresista de la U dijo que no podría añadir ninguna declaración pues sus procesos constan de reserva sumarial. “No obstante aclaro que me siento totalmente tranquilo porque soy inocente de lo que se me acusa. Mi actuar no solo ha sido, sino que será en derecho y transparencia”, afirmó en su carta a la opinión, publicada este martes.