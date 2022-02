Miembros de Colombia Justa Libre llegan a campaña de Alfredo Saade

El pastor cristiano y precandidato presidencial Alfredo Saade recibió el apoyo de un sector de las bases de Colombia Justa Libres. Foto: Óscar Pérez

Hasta hace unos días, en la contienda electoral había dos aspirantes cristianos a la presidencia. El uno era el senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y el otro era Alfredo Saade (Levántate). Sin embargo, un reciente fallo del CNE dejó sin candidatura a Rodríguez y dejó como único representante cristiano a Saade, que actualmente está en las filas del Pacto Histórico.

La decisión del tribunal tuvo otras repercusiones, incluyendo la llegada de nuevos apoyos a la candidatura de Alfredo Saade. Varios miembros del partido Colombia Justa Libre, en la seccional Valle del Cauca, anunciaron este jueves que lo apoyaran en su aspiración presidencial.

Puede ver: “Los cristianos seremos la pieza fundamental que pondrá presidente”: Alfredo Saade

“Queremos glorificar el nombre de Dios por este momento. Hoy estamos representando la militancia, la dirigencia y el liderazgo del Valle del Cauca de un gran sector de partido Colombia Justa Libre. Nos hemos reunido para hacer equipo y acompañar a un hombre de Dios en el Pacto Histórico. Tenemos claro que la militancia del partido va a representar al hermano Saade para que sea la voz de los cristianos en el Pacto Histórico”, dijo Daniel Olave, excandidato a la alcaldía de Buenaventura por el partido cristiano y quien tomó la vocería para endosarle el apoyo a Saade.

Este fue seguido por Arley Alzate, excandidato a la alcaldía de Palmira: “Nos hemos reunido varios candidatos a las diferentes alcaldías del Valle del Cauca avalados por Colombia Justa Libres y hemos tomado la decisión de apoyar al hermano Alfredo Saade. Hacemos un llamado a todas las bases y todos los cristianos para que acompañen la única propuesta cristiana que ahorita tenemos. Le entrego las banderas del partido de Colombia Justa Libres”. A renglón seguido, Alzate le entregó una camiseta de la colectividad al controvertido pastor del Pacto Histórico.

Tras la adhesión, Saade agradeció a Dios por la llegada de este sector a su campaña. Además, aseguró que es la oportunidad para que por primera vez un cristiano pueda “cogobernar el país”. El pastor anunció que este no sería el único acto de adhesión, pues otras bases del partido le habrían pedido celebrar ruedas de prensa similares para confirmar la llegada a su campaña.

Agradecido con Dios por este gran respaldo en el valle del cauca y cali que recoge el sentir de las bases del partido Colombia justa libres por la transformación social política y económica que represento en el #PactoHistorico

Levántate juntos construiremos la nueva historia. pic.twitter.com/mdBYKoWwrT — SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022⚖️ (@ALFREDOSAADEV) February 17, 2022

Aunque no es una adhesión oficial de Colombia Justa Libre, la acción de Saade es un duro golpe por el voto cristiano. Esto debido a que todavía no está en firme la acción que tumbó la candidatura de John Milton Rodríguez y aún hay tiempo para que el aval del partido le sea entregado de nuevo. Además, la primera adhesión se dio justo en el Valle del Cauca uno de los fortines electorales de la colectividad religiosa y del senador Rodríguez, que antes era un reconocido pastor de Cali.

La situación también llega a ser particular debido a que ambos candidatos han expresado en entrevistas con este diario que no tienen la mejor imagen del otro. Rodríguez llegó a decir que Saade era un “mentiroso” que estaba engañando a Gustavo Petro pues no representaba el voto cristiano. Mientras que la respuesta de Saade fue cuestionarlo por sus planteamientos de derecha y por haber dejado el pastorado para dedicarse a la política.