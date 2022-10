¿Miguel Polo Polo podría perder su curul en el Congreso?

Polo Polo dijo que demandó ante la Fiscalía General de la Nación a quienes emitieron ataques racistas en su contra. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

En el Consejo de Estado se estudian doce demandas que buscan anular la elección del representante Miguel Polo Polo, elegido por la Circunscripción Afrodescendiente. Desde su llegada al Congreso, el representante ha recibido múltiples críticas por su aval y por el escrutinio que le dio la curul.

Esas críticas han terminado en recursos jurídicos que buscan tumbar la elección. Entre ellas, la más fuerte es la de Luis Ernesto Olave, excandidato a la Cámara de Representantes, también por la Circunscripción Afro, en las pasadas elecciones legislativas.

La demanda está justificada en que Polo Polo no cumple con los requisitos para ser representante de las comunidades afro, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1640 de 2020, expedido por el ex presidente de Colombia Iván Duque.

El representante no cumpliría con los requisitos, pues, de acuerdo con el demandante “no hace parte del grupo étnico por el que fue elegido (afro), como él mismo manifiesta en medios de comunicación y redes sociales, negando la existencia de una minoría étnica y proclamado tener iguales derechos en el país”.

Adicionalmente, Polo Polo tampoco contaría con el registro correspondiente ante el Ministerio del Interior, como parte de las comunidades afrodescendientes. De acuerdo con Olave “hay pruebas irrefutables del fraude de Polo Polo y de la afectación a los derechos del pueblo afro. Lo vamos a tumbar y que le caiga todo el peso de la ley encima”, señala.

Les reporto un gran avance para sacar a Polo Polo del Congreso.

El Consejo de Estado admite la demanda que presenté contra el usurpador de la Curul Afro. Esto es un triunfo parcial que podría representar un 50% de una eventual victoria para anular su elección. pic.twitter.com/BYVJvz6LmV — Luis Ernesto Olave V (@LUISEROLAVE) October 5, 2022

De acuerdo con el Decreto 1640, “el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, llevará un registro público único nacional de Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas”.

Polo Polo no cumpliría con ese registro pues estuvo inscrito antes como integrante de la comunidad indígena “Isla Gallinazo” de Coveñas, en Sucre, como ha quedado registrado en los documentos de la cartera política.

Solo hasta poco antes de las elecciones legislativas sería reconocido como afrodescendiente por el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo “Elegua”, en Magdalena, que, apropósito, le quitó el respaldo como consecuencia de las causas que ha defendido en redes sociales y en el Congreso, que para esa comunidad no representan las luchas afro.

“Debido a las posturas del señor Polo Polo, como la defensa de sectores de poder históricamente ajenos a los intereses de las clases menos favorecidas, la promoción de medidas violentas como el porte de armas, o argumentos endo-racistas y de odio que acogen y justifican prácticas de opresión y dominación sobre las comunidades negras, hacen insostenible nuestro respaldo al señor Polo Polo, del cual tomamos distancia como Consejo Comunitario”, señaló el Consejo que le dio el requisito.

Consejo Comunitario que avaló a @MiguelPoloP toma distancia de sus posturas políticas de odio, armas y defensa de intereses de clases dominantes. Se propone un partido ambientalista que defienda la vida. ¡Nuestro pueblo tendrá partido! pic.twitter.com/oNPZlLEaZu — Alí Bantú Ashanti (@bantuashanti) August 3, 2022

Ese distanciamiento le daría más fuerza a las demandas que argumentan que Polo Polo no representa los intereses de las comunidades afro, no hace parte de ese grupo y no cumple con los requisitos.

Sin embargo, el representante ya asegura que: “no he matado, no he secuestrado, no compro votos, cumplo con todos los requisitos. No veo ese mismo talante contra candidatos que son cuestionables”, indicó Polo Polo.

Adicionalmente, el representante dijo que quienes lo demandaron se “quedarán viendo un chispero: ya el Consejo de Estado dijo que ese decreto no toca las curules Afro, es una reglamentación para los espacios de participación como consultivas de alto nivel. Me tendrán en la oposición 4 años”.

A quienes demandaron mi curul utilizando el decreto 1640, quedarán viendo un chispero: ya el Consejo de Estado dijo q ese decreto no toca las curules Afro, es una reglamentación para los espacios de participación como consultivas de alto nivel. Me tendrán en la oposición 4 años😙 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 12, 2022

Las demandas tendrán que ser estudiadas por la Sala Quinta del Consejo de Estado, que es la encargada de los temas electorales.

Por otro lado, Polo Polo dijo que demandó ante la Fiscalía General de la Nación a quienes emitieron ataques racistas en su contra. “También tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo. Muchos petristas racistas pagarán, no conciliare”, dijo.

