“¿Por qué tan asustados?”: así reaccionaron a la carta de Rodríguez Orejuela a Petro

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dio a conocer una carta enviada por Miguel Rodríguez Orejuela, exintegrante del Cartel de Cali, al presidente Gustavo Petro. En ella, le pedía al mandatario ser designado como gestor de paz para “enmendar con compromisos reales los posibles daños causados”. Las reacciones llegaron por parte del oficialismo y oposición.

“Se la entregué [al jefe de Estado] y estábamos esperando una respuesta del señor presidente a la solicitud que hace el señor Miguel Rodríguez Orejuela. Hasta ahí, pues no sé la decisión que haya tomado el presidente. En efecto, en la carta, el señor Miguel Rodríguez le pide que lo nombre gestor de paz, obviamente, por su calidad de presidiario, estar preso, eso no es posible. Sin embargo, yo le entregué la carta al presidente y él dijo que en unos días se pronunciaba. Me imagino que está estudiando la solicitud”, explicó Bolívar.

Origen de la carta enviada por el señor Miguel Rodríguez Orejuela al Sr. Pte de la República @petrogustavo

En hilo y a continuación la carta firmada. pic.twitter.com/yZrRSZ13Rl — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 20, 2024

Según lo dicho por Bolívar, Rodríguez Orejuela estaría dispuesto a entregar el listado de tres mil bienes que “le entregaron como reparación a las víctimas y que sienten que se han desaparecido o que cayeron en manos de políticos inescrupulosos”. El representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, aseveró que veía a personajes “asustados” con las declaraciones del excapo.

¿Por qué tan asustados algunos con las declaraciones de Miguel Rodríguez Orejuela? — Alejo Toro (@AlejoToroAnt) December 21, 2024

En esa misma línea estuvo otro de los integrantes de la bancada del Pacto en la Cámara, Alejandro Ocampo, quien le dijo a La W que veía “a mucha gente asustada”. Agregó que el país “necesita saber a qué políticos les dieron plata, saber la verdad del conflicto, qué empresarios hacían parte del Cartel de Cali, qué sector creció por la dinámica del conflicto”.

“Creo que al país le interesa conocer la verdad”, aseguró. Y añadió que, “a diferencia de otros capos, ellos [los Rodríguez Orejuela y Carlos Lehder] pagaron condena”.

Desde la oposición, el expresidente Andrés Pastrana señaló que esperaba que este contara “todos los detalles de su manguala con Ernesto Samper y sus socios de campaña en 1994 para [robarle] la presidencia de Colombia”. Justamente, Pastrana, entonces candidato del Partido Conservador, fue el que, después de la elección de Samper, reveló unas grabaciones en las que los hermanos Rodríguez Orejuela hablaban sobre los aportes a la campaña del presidente electo.

“¿Estará dispuesto a contar todo sobre el proceso 8.000 de Samper, socio de Petro?”, apuntó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Ojalá Miguel Rodríguez Orejuela cuente todos los detalles de su manguala con Ernesto Samper y sus socios de campaña en 1994 para robarme la presidencia de Colombia.

Lo que lleva años anunciando. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) December 20, 2024

Su copartidaria, la congresista Paloma Valencia, señaló que se trataba de una “muestra de absoluta confusión moral” y comparó la situación con que a un político le hubiera llegado “una carta de afligida de Al Capone o de Luis Alfredo Garavito”, lo que “lo habría llevado al final de su carrera política”.

“Un país que no es capaz de condenar socialmente los crímenes atroces está condenado a mucho más de 100 años de soledad”, finalizó.

Que un político circulara una carta de afligida de Al Capone o de Luis Alfredo Garavito habría sido la muestra de su absoluta confusión moral y lo habría llevado al final de su carrera política.



Un país que no es capaz de condenar socialmente los crímenes atroces está condenado… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 21, 2024

