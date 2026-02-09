Miguel Uribe Londoño oficializará su candidatura a la presidencia este martes

Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes en el hotel Hilton de Bogotá, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, tendrá un evento para oficializar su candidatura a la presidencia por el partido Democráta Colombiano, una colectividad política de origen afrodescendiente, que le ofreció a mediados de diciembre su aval para aspirar a la primera vuelta del 31 de mayo.

Con este evento el candidato confirmará su candidatura, que venía siendo un rumor en las esferas políticas hace semanas. Incluso, a mediados de enero, el equipo de Uribe Londoño le dijera a El Espectador que este no había desistido de “abandonar las banderas políticas de su hijo”; un guiño que afirmaba su regreso a la contienda electoral.

Uribe Londoño decide lanzarse a la presidencia después de que fuera expulsado del Centro Democrático y su proceso de selección interno tras tensiones con miembros de la colectividad, justo después de una conversación entre el candidato de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe, donde el primero afirmaba que Uribe Londoño renunciaba al Centro Democrático para apoyarlo.

El ahora candidato por el partido Demócrata negó esta acción en su momento, al asegurar que “ni renuncio ni me renuncian”. Sin embargo, no pudo continuar en el proceso interno del Centro Democrático para elegir candidato presidencial.

Además, en una carta de siete párrafos dirigida a la convención nacional del partido Centro Democrático, acusó de maltrato al partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su expulsión de la colectividad a inicios de diciembre del año pasado.

En el escrito, mencionó que el “magnicidio [de su hijo] no tuvo trascendencia en el propio partido [Centro Democrático]”; también señaló sentirse maltratado al ser expulsado de la contienda en un momento donde era “el candidato que punteaba en las encuestas”.

Uribe Londoño se suma a los otros 12 candidatos que irán directo a primera vuelta, entre los que se encuentra Abelardo De La Espriella y el ganador de la Gran Consulta por Colombia, que según encuestas podría ser Paloma Valencia, con quien no tiene una buena relación tras su abrupta salida del Centro Democrático.

