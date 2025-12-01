Logo El Espectador
Centro Democrático atraviesa tormenta política: así se gestó la salida de Miguel Uribe Londoño

La expulsión de Uribe Londoño dejó al descubierto choques que se venían dando, de manera interna, desde hacía meses con los otros precandidatos. La contienda por el aval queda entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.

Redacción Política
01 de diciembre de 2025 - 10:32 p. m.
Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático.
Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Centro Democrático atraviesa uno de los momentos más tensos de su época preelectoral. El pronunciamiento en el que se dio a conocer que Miguel Uribe Londoño ya no hará parte del proceso de elección de candidato presidencial, llegó después de que la colectividad fuera notificada de las intenciones de este de sumarse a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

Este episodio exhibió las fracturas internas que han desafiado la cohesión del principal partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una dificultad que ha atravesado a la derecha en general, que no ha conseguido conformar una única hoja de ruta para las elecciones de 2026.

Así se dio la salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático

Ya eran conocidas las disputas entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín con Uribe Londoño por el aval presidencial. El pasado 22 de agosto, tras el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, su padre decidió asumir la aspiración presidencial con el respaldo del expresidente Uribe y la dirección del partido. Desde ese momento comenzaron las resistencias internas, especialmente de quienes consideraron que la elección de su precandidatura estaba marcada por favoritismos.

En octubre surgieron desacuerdos entre los cinco -en ese momento el senador Andrés Guerra también era precandidato- sobre la forma en la que llevarían a cabo la encuesta que definiría el candidato presidencial en noviembre. Tras las tensiones, la colectividad decidió a aplazarla que tenían programada para el 28 de noviembre y el partido anunció que para mediados de diciembre definirían su carta presidencial.

Sin embargo, la última polémica llegó con el mensaje oficial del partido en el que se afirmaba: “El doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar a De la Espriella”.

Con base en esa versión, la colectividad anunció su salida inmediata del proceso presidencial. Sin embargo, Uribe Londoño respondió con contundencia: “Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”. Incluso, llegó a negar la salida del partido anunciada por las mismas directivas del Centro Democrático: “Ni renuncio ni me renuncian”, afirmó.

Lo que comenzó como una pugna silenciosa por las reglas del proceso de selección presidencial terminó por convertirse en una crisis abierta que dejó fuera de la contienda a Miguel Uribe Londoño quedando solo en competición por el aval las senadoras Cabal, Holguín y Valencia.

Por Redacción Política

JORGE DE JESUS QUITAMA VERGARA(rs5lo)Hace 8 minutos
El Centro Antidemocrático, haciendo uso de su talante dictatorial, caudillista, saca a sombrerazos al cucho uribe....
spook(ix0ip)Hace 22 minutos
Centro Mezquinocratico
JACN(65090)Hace 29 minutos
Sencillamente ridículo y todo por depender exclusivamente de AUV. Pobre derecha colombiana....
Edgar Trujillo(22146)Hace 29 minutos
Caotica pelea entre carroneros. Que hampon pueden elegir entre tanto condenado. Hay mas transparencia en la mesa de trabajo de la picota o de la modelo o de la tramacua o del barne o del buen pastor, que en ese antro compuesto por genocias y piranas hambrientas de poder pero inmorales por naturaleza. VERGUENZA. VERGUENZA. 6402. 6402. 6402. 6402. 6402. Los hermanos uribe condenados a 12 y 28 anos de prision. Candidatas con cerebro de cemento y de estiercol. VIVA EL CENTRO DEMONIACO..
Elsa(63035)Hace 31 minutos
Fajardo es la opción.
