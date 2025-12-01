Centro Democrático atraviesa tormenta política: así se gestó la salida de Miguel Uribe Londoño

Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Centro Democrático atraviesa uno de los momentos más tensos de su época preelectoral. El pronunciamiento en el que se dio a conocer que Miguel Uribe Londoño ya no hará parte del proceso de elección de candidato presidencial, llegó después de que la colectividad fuera notificada de las intenciones de este de sumarse a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

Este episodio exhibió las fracturas internas que han desafiado la cohesión del principal partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una dificultad que ha atravesado a la derecha en general, que no ha conseguido conformar una única hoja de ruta para las elecciones de 2026.

Así se dio la salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático

Ya eran conocidas las disputas entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín con Uribe Londoño por el aval presidencial. El pasado 22 de agosto, tras el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, su padre decidió asumir la aspiración presidencial con el respaldo del expresidente Uribe y la dirección del partido. Desde ese momento comenzaron las resistencias internas, especialmente de quienes consideraron que la elección de su precandidatura estaba marcada por favoritismos.

En octubre surgieron desacuerdos entre los cinco -en ese momento el senador Andrés Guerra también era precandidato- sobre la forma en la que llevarían a cabo la encuesta que definiría el candidato presidencial en noviembre. Tras las tensiones, la colectividad decidió a aplazarla que tenían programada para el 28 de noviembre y el partido anunció que para mediados de diciembre definirían su carta presidencial.

Sin embargo, la última polémica llegó con el mensaje oficial del partido en el que se afirmaba: “El doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar a De la Espriella”.

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que:



1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella.



2. El… pic.twitter.com/1GkW9XT1VR — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

Con base en esa versión, la colectividad anunció su salida inmediata del proceso presidencial. Sin embargo, Uribe Londoño respondió con contundencia: “Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”. Incluso, llegó a negar la salida del partido anunciada por las mismas directivas del Centro Democrático: “Ni renuncio ni me renuncian”, afirmó.

Lo que comenzó como una pugna silenciosa por las reglas del proceso de selección presidencial terminó por convertirse en una crisis abierta que dejó fuera de la contienda a Miguel Uribe Londoño quedando solo en competición por el aval las senadoras Cabal, Holguín y Valencia.

