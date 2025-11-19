Miguel Uribe recibe respaldo de congresistas estadounidenses: así fue su gira por Washington

El precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Londoño se reunió con los representantes estadounidenses Marío Díaz-Balart y Carlos Giménez. Foto: Prensa Miguel Urib

El precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, avanzó en una gira por los Estados Unidos donde tuvo encuentros con varios congresistas de ese país, recibiendo, además, el respaldo de múltiples sectores en su proceso que busca llegar a la Casa de Nariño en 2026.

La agenda que inició este miércoles se prolongará hasta el próximo sábado y contempla numerosas reuniones tanto con sectores de la bancada republicana del presidente Donald Trump, como con algunas figuras de la Casa Blanca que se encuentran alineadas con las propuestas presidenciales de Uribe Londoño.

El primero de los encuentros que sostuvo el precandidato presidencial fue con el representante de Alabama Gary Palmer, uno de las voces que abandera temas relacionados a la energía en el congreso norteamericano. De hecho, este último fue uno de los puntos abordados en el encuentro, donde además, Londoño puso en la mesa la posibilidad de un crecimiento de la inversión norteamericana en el país, en el caso que este sea elegido presidente en 2026.

Otra reunión que generó eco en suelo colombiano fue con los represetantes Carlos Antonio Giménez y Mario Díaz-Balart, quienes recibieron a Londoño en inmediaciones de la Casa Blanca. Del encuentro son varias las conclusiones que expresaron las tres partes, empezando por la necesidad, bajo su concepto, de posicionar a sectores de centroderecha en la Presidencia de Colombia.

Ha sido un honor reunirme con dos grandes líderes de los Estados Unidos de América, los congresistas @RepCarlos y @MarioDB .

El fin de los narcoterroristas y de sus cómplices en este gobierno están cada día más cerca. https://t.co/qowniDTRpi — Miguel Uribe (@migueluribel) November 19, 2025

De hecho, el representante Gimenez destacó que Uribe Londoño " reúne todas las cualidades para ser un excelente presidente de Colombia", lo que se catalogó como un respaldo a su candidatura presidencial. Asimismo, Díaz-Balart catalogó como exitoso el encuentro, puntualizando la cercanía de estas personalidades el Centro Democrático, especialmente tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

¿Qué implican estos encuentros?

La agenda de Uribe Londoño en los Estados Unidos se desarrolla en medio de las tensiones internas del Centro Democrático para la escogencia de un candidato único a la Presidencia en 2026. Aunque se proyectó una encuesta para el próximo 28 de noviembre, la división que se habría generado entre Miguel Uribe y los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, llevó a que este mecanismo fuese aplazado. En medio de esa crisis, Guerra renunció a su aspiración presidencial.

Mientras Londoño sostenía esos encuentros, en suelo colombiano las senadoras Cabal, Valencia y Holguín cumplían con su agenda en el Congreso colombiano, hecho que le ha permitido a Londoño avanzar con su campaña presidencial. De hecho, las congresistas en cuestión no han tenido opción de encuentros de este estilo en días recientes con figuras norteamericanas.

