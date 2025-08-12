Petro confirma Consejo de Seguridad para evaluar riesgos de precandidatos presidenciales

Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Cortesía Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un día después de que se confirmara el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, el presidente Gustavo Petro realizará un Consejo de Seguridad extraordinario en la Casa de Nariño con el objetivo de examinar las medidas que deben tomarse para que los aspirantes a la Presidencia no corran riesgo mientras hacen su campaña.

Lea: Petro le respondió a Trump por referirse a Bogotá como uno de los peores lugares.

El consejo será en horas de la tarde, de acuerdo con la información enviada por la Secretaría para las Comunicaciones de la Presidencia, y contará con la participación del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la cúpula del Ejército Nacional y la Policía.

Aunque estaba previsto que esta reunión se realizaría este lunes, a última hora fue cancelada y aplazada, como lo confirmó el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien continúa estudiando las fallas que presentó el esquema de seguridad de Uribe Turbay el pasado 7 de junio, día en el sufrió el atentado sicarial mientras estaba en un evento de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Después de este consejo podría transmitirse una alocución presidencial, como también se tenía previsto el lunes. Es un camino que todavía estudia la Casa de Nariño y que se confirmaría en las próximas horas, así como los puntos que abordaría el jefe de Estado.

Lea también: Así puede asistir a la velación en cámara ardiente de Miguel Uribe en el Congreso.

El atentado contra Uribe generó un fuerte impacto en la campaña y obligó a varios aspirantes a frenar sus actividades, especialmente a los cuatro precandidatos del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín , quienes vienen insistiendo en que no tendrían las garantías para participar en el certamen electoral.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.