Así puede asistir a la velación en cámara ardiente de Miguel Uribe en el Congreso

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y precandidato Miguel Uribe, estuvo este 11 de agosto en la cámara ardiente que por tres días se realiza en el Congreso. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta este martes 12 de agosto, el público general podrá asistir a la velación en cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien un día antes llegó al Salón Elíptico para el acto conmemorativo que le realizó su familia, amigos y miembros del Congreso.

Lea: Esta es la persona que ocuparía la curul de Miguel Uribe en el Congreso.

A partir de las 8:30 de la mañana, los ciudadanos podrán ingresar a las instalaciones del Congreso para despedirse del senador Uribe Turbay, fallecido este lunes 11 de agosto, luego de permanecer más de dos meses en la Fundación Santa Fe por el atentado sicarial del que fue víctima el 7 de junio mientras realizaba un acto de campaña.

El ingreso se debe hacer en la entrada del Congreso de la Plaza de Bolívar y cada persona deberá enseñar su documento de identidad y mostrar sus pertenencias para una requisa habitual de parte de la Policía Nacional.

No se podrá acceder si se llevan objetos como sombrillas, elementos cortopunzantes, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, envases de vidrio, pancartas, megáfonos, mensajes alusivos a la violencia.

Lea también: Miguel Uribe: así fueron sus luchas en el Senado, la Alcaldía y el Concejo de Bogotá.

El ingreso de público general estará permitido hasta las 6:00 de la tarde y será vigilado por miembros de la Policía para que todo se dé dentro de lo establecido y sin percances.

Un día después, el miércoles, el féretro de Uribe será trasladado hasta la Catedral Primada para las exequias que se realizarán y un homenaje de parte de los congresistas. Este evento será exclusivo para familia y legisladores.

El Centro Democrático continúa lamentando el asesinato a Miguel Uribe, reclamando celeridad en la investigación que se desarrolla y realizando diferentes actividades y conmemoraciones para honrar la vida política del senador.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.