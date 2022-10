Miguel Uribe Turbay se suma a quienes le piden a Irene Vélez renunciar

"Su inexperiencia y desconocimiento están haciéndole mucho daño al país", comentó Miguel Uribe Turbay en su red social. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

El senador Miguel Uribe Turbay afirmó en sus redes sociales que el supuesto desconocimiento de Irene Vélez sector que ahora maneja ha sido uno de los causantes del decrecimiento de la economía colombiana.

“Desafortunadamente, por cuenta de la Ministra de Minas la única economía que está decreciendo es la colombiana. Su inexperiencia y desconocimiento están haciéndole mucho daño al país. Debe renunciar y ser reemplazada por un experto en el sector”, afirmó el senador del Cetro Democrático.

La confrontación comenzó después de que Irene Vélez afirmara que los países desarrollados tenían que decrecer. Varios sectores de la oposición consideraron que se refería a que la economía colombiana debía debilitarse.

Sin embargo, Vélez aclaró que a lo que ella se refería era al decrecimiento de los países poderosos, para darle espacio a los países pobres para crecer económicamente: “Yo lo dije claramente: son las economías del norte global, los países desarrollados, los que deben decrecer para darle el espacio a economías como la nuestra para crecer”.

Además, agregó que el crecimiento debía ir de la mano con un desarrollo ecológico, el cual es uno de los pilares del actual Gobierno: “la idea es crecer con una economía descarbonizada y circular, crecer respetando el medio ambiente y los derechos humanos”, comentó para El País de España.

“Queremos crecer en economías sostenibles y productivas, economías para la vida. Uno también podría crecer a partir de la intensificación del sistema exportador de materias primas, pero las cuentas de ese crecimiento le salen muy mal al socio-ecosistema más vulnerable”, continuó Vélez.

Durante la entrevista, desarrolló uno de los postulados más polémicos del Gobierno: el anuncio de la suspensión de exploración de petróleo y gas. Vélez afirmó que se respetaran los contratos ya firmados: “En este momento tenemos 330 contratos distintos para gas y petróleo. Dentro de esos, hay 117 que están en fase de exploración. La idea es que en la medida en que esos yacimientos tengan buenos prospectos, se puedan explotar. Estamos acá para darles todas las garantías para que logren su viabilidad técnica y económica”.

Afirmó que el Gobierno está investigando la forma de generar transición energética, sin generar un daño en la economía colombiana. Para ello aseguró que debían fortalecerse otros sectores de la economía, mientras se descarbonizaba: “En la misma intensidad en la que vamos descarbonizando nuestra economía, vamos fortaleciendo otros sectores productivos, como el turismo, para cambiar la balanza sin que haya crisis”.

¿Quiénes le han pedido a Irene Vélez que renuncie?

Congresistas y activistas como Enrique Gómez, Juan José Lafaurie y Andrés Forero afirmaron que Irene Vélez debe renunciar para poder calmar los mercados internacionales, ya que, según ellos las declaraciones del Gobierno estarían causando inestabilidad económica.

María Fernanda Cabal afirmó en sus redes sociales que Irene Vélez no debería seguir en el cargo pues no conoce la forma en la que el sector funciona: “¡No más irenadas! Un ministro que odie a quienes sostienen el país, que no entienda al sector y que no escuche a los ciudadanos, debe apartarse del cargo”, afirmó.

Hace pocos días, el representante del Centro Democrático Andrés Forero afirmó que la Ministra de Minas había sido una de las principales responsables de la “debacle económica”. “Con su irresponsabilidad y con su radicalismo descarbonizante está acabando con un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país”, dijo Forero durante la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras se discutía el acto legislativo 173 de 2022.