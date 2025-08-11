“Un país sin violencia es mi propósito” y otras frases de Miguel Uribe

Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Foto: Miguel Uribe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador Miguel Uribe Turbay dedicó gran parte de su carrera política para abogar por la seguridad en el país y pedir que los crímenes que se cometieron contra su madre, Diana Turbay, y otras miles de víctimas del conflicto armado no se repitieran. Estos son algunos de sus pronunciamientos sobre la muerte de su madre, lo que implicó crecer con las heridas de la guerra, su camino por la política electoral y su oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro, al que cuestionó duramente por su política de seguridad.

Lea: “Llegó la hora de unir a Colombia”: su última entrevista con El Espectador.

Uribe lanza su campaña en Copacabana, Antioquia, lugar donde fue asesinada su mamá, el 23 de octubre de 2024

“La persona a la que más amaba se despidió un día alzándome en sus brazos, dándome un beso para emprender un viaje del que nunca regresó. Sufrí en carne propia el mismo dolor por el que han pasado millones de colombianos”.

“Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto. No fue fácil superar el dolor, pero gracias a la fe en Dios y al ejemplo de mi abuela pude perdonar. Perdoné, pero no olvidé“.

“Mi mamá me enseñó a no negociar principios, los intereses personales no deben estar nunca por los del país. Su causa me inspiró y su ejemplo siempre ha sido mi guía”.

“Un país sin violencia se volvió mi propósito y la seguridad una causa. Para lograrlo me he preparado toda la vida. Por eso tomé la decisión de ser candidato a la Presidencia por el Centro Democrático”.

“Nos estamos acercando a un pasado al que nadie quiere regresar. Colombia está otra vez en guerra y una mucho peor a la que vivimos hace 30 años porque esta se pudo evitar. Estamos secuestrados nuevamente”.

La última entrevista que dio Miguel Uribe a El Espectador, el 28 de febrero de 2024

“No estoy esperando a que me prometan que algún día podré vivir bien en Colombia. Yo quiero vivir bien en Colombia hoy, y por eso necesitamos unir al país”.

“El país no cree en Gustavo Petro, él le está haciendo daño y eso lleva a que uno no entienda por qué hay sectores políticos que lo están apoyando”.

“Desde la oposición hemos sido fundamentales y a pesar de ser minoría en el Congreso, somos mayoría en la calle. Hemos logrado dar golpes importantes, pues hemos dilatado el trámite de las reformas“.

“La incertidumbre, el miedo, la desesperanza que siente Colombia adelantó la campaña presidencial, es evidente que Colombia necesita liderazgo y esta es la oportunidad para ello”.

“Las tesis de Álvaro Uribe se necesitan hoy más que nunca: seguridad, inversión privada, conversión privada, austeridad y diálogo popular”.

Miguel Uribe en debate de precandidatos de Asobancaria, fue su última participación en un foro, el 5 de junio de 2025

“Nos están devolviendo a un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida”.

“Sin seguridad no hay nada. La paz no es impunidad y la seguridad no representa más violencia. El único camino para la paz es la seguridad. Conmigo vuelve la seguridad”.

“Vamos a detener a este gobierno y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad, en el Estado de Derecho y los que vamos a proteger a nuestras instituciones”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.