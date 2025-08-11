“Llegó la hora de unir a Colombia”: la última entrevista de Miguel Uribe con El Espectador

Miguel Uribe fue senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: El Espectador

Miguel Uribe Turbay fue un fuerte crítico del gobierno de Gustavo Petro y una de las voces más importantes de la oposición, pues fue, desde el Centro Democrático, uno de los senadores más votados. Año y medio antes de su muerte, este 11 de agosto tras el atentado del 7 de junio en Bogotá, el senador estuvo en El Espectador y habló sobre el Ejecutivo, las reformas sociales y lo que venía para la campaña de la derecha.

En esa entrevista, con fecha del 28 de febrero de 2024, aseguró que “la gente está desesperada con Gustavo Petro”. Afirmó que la preocupación en Colombia alrededor de las campañas presidenciales adelantadas era una oportunidad para “renovar prácticas políticas, el lenguaje y el discurso, pero, en especial, para que los líderes puedan gerenciar”.

"Llegó la hora de unir a Colombia. Llegó la hora, en esa promoción de nuevos liderazgos, de que empecemos nosotros a formar una alternativa diferente y el Centro Democrático es la alternativa a eso”, afirmó en ese entonces.

Es inaceptable que @petrogustavo siga presionando al Congreso, insista en su afán de desconocer la separación de poderes y le mienta al país sobre la decisión de un juez que NO ha ordenado repetir ninguna votación.



Ya lo vencimos en su primera consulta populista, esta semana… pic.twitter.com/r6JhvGlnLk — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) June 7, 2025

Aunque fue hasta octubre que se lanzó oficialmente como precandidato del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, se refirió a la forma en la que buscaba manejar la campaña. Aseguró que el problema de la oposición “no es la falta de unidad”, sino de “magnitud”. Incluso, apuntó que “todas las unidades en pro del país son necesarias” y no debería primar ni “el ego personal ni la ideología puntual que uno y otro profese”.

"Creo que, más que nunca, las tesis del gobierno de Álvaro Uribe se necesitan hoy: seguridad, inversión privada, cohesión social. Entonces, aunque sí hay incertidumbre o todavía falta tiempo para ese procedimiento, lo que es evidente es que el Centro Democrático tiene que y va a ser la opción para el 2026″, dijo. Y agregó: “La mecánica es lo menos importante, aquí lo importante es enamorar a los colombianos y darles esperanza, porque la decepción y desesperanza que está generando Gustavo Petro se enmarca en una frustración e indignación que está generando daño".

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

En ese momento, cuando varias de las reformas todavía estaban en el Congreso, mencionó que su partido “ha sido el muro de contención” y han dado “la pelea en la salud, en pensiones y la [van] a dar en la laboral”. En esa línea, dijo que su estrategia sería acudir “a las instancias judiciales, la calle y [dan] la pelea en el Congreso”.

Parte de su discurso como precandidato iría precisamente en ese camino y, en los meses posteriores al anuncio de su aspiración presidencial, mantendría que lo importante sería la unidad en la oposición. Desde el Centro Democrático se analizó la opción de esperar a su recuperación para decidir quién sería la persona que llevaría las banderas de la colectividad, pero con la noticia del fallecimiento de Uribe Turbay, vuelve a ponerse en pausa la decisión y la campaña política de sus compañeros.

