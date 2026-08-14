Este será el círculo de viceministros de Rodrigo Lara en la cartera del Interior

Ministro del Interior designado, durante el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Rodrigo Lara ya conformó su círculo interno en el ministerio del Interior. Estos serán los nuevos encargados del Viceministerio General, el encargado de Diálogo Social y los Derechos Humanos, así como el Secretario General de esta cartera.

En el viceministerio del Interior estará a cargo del abogado Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, quien cuenta con un máster y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de París II. Además, es profesor de la Universidad Externado en la maestría del Departamento de Derecho Constitucional.

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En 2013 fue viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior por nueve meses durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos; luego ocupó el cargo de presidente de la Agencia de Desarrollo Rural entre mayo de 2016 y diciembre de 2017. Además, fue asesor jurídico en la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá.

Gechem estuvo presente en un encuentro el pasado miércoles entre el nuevo contralor general de la Nación, Jorge Eliécer Laverde, con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el del Senado, Honorio Henríquez; y de la Cámara, Nicolás Barguil.

El viceministerio de Diálogo Social y Derechos Humanos estará en manos de Jorge Ernesto Roa. Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra; que cuenta con dos maestrías en Gobernanza y Derechos Humanos y en Ciencias Jurídicas Avanzadas de universidades en España. Hace 16 años es profesor del Externado en el área de derecho.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo como abogado y consultor en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos al mismo tiempo que Gechem estaba en esta entidad. Entre 2020 y 2024 fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.

Hitler Rouseau Chaverra ocupará el cargo de secretario general de la cartera. En el pasado estuvo en la dirección de control interno del Concejo de Bogotá y estuvo en el equipo de empalme del ministerio del Interior.

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