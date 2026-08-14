De la Espriella declara insubsistentes a cinco embajadores que no presentaron su renuncia

El último gobierno que despachó desde San Carlos fue el de Julio César Turbay. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En medio de las designaciones de los nuevos embajadores por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la Cancillería decidió declarar a cinco embajadores debido a que no renunciaron al término de la administración de Gustavo Petro.

Se trata de los embajadores Guillermo Reyes González, ante el Gobierno del Reino de Suecia, quien también fue ministro de transporte de la anterior; Vilma Rocío Velásquez, embajadora ante la República de Haití, quien fue suspendida en su momento por la Procuraduría tras apoyar en televisión haitiana la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia.

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A estos se suma Yennifer Edilma Parra, encargada de representar a Colombia ante Turquía; Juan Manuel Corzo Román ante Paraguay y William Sidney Bush Howard ante Trinidad y Tobago.

La decisión se toma debido a que ninguno de los cinco presentó sus credenciales para abandonar el cargo antes del 7 de agosto. Según la nueva administración, la mayoría de los embajadores de Colombia en el exterior presentó su renuncia protocolaria y puso sus cargos a disposición del presidente de la República. Mientras tanto, los decretos que formalizarán estas decisiones se encuentran en trámite.

Esto ocurre en un momento donde la Cancillería inició los nombramientos de varios embajadores que serán clave en esta administración, como Miguel Uribe Londoño en Londres (Reino Unido), Carlos Felipe Mejía en Madrid (España), Jorge Jaller Jaramillo en Caracas (Venezuela) o Mauricio Tobón en Ciudad de México (México). A estos nombramientos podría sumarse Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel.

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Estas designaciones ocurren en un momento en que la administración de Abelardo de la Espriella se acerca a nuevos aliados como El Salvador, Israel o Estados Unidos. De hecho, aún no ha sido anunciada la persona encargada de la embajada de Washington, que tendrá una labor fundamental en la conexión entre ambas naciones. La primera muestra de esto fue la entrada de Colombia al Escudo de las Américas, firmada por el ministro de Defensa, Jorge Mora.

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