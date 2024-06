Mininterior niega intención de modificar la Constitución para reelección de Petro

Ministro del Interior, en el tercer debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Dirigiéndose a los expresidentes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reafirmó este martes la postura del gobierno respecto a las especulaciones sobre una posible modificación constitucional para permitir la reelección presidencial de Gustavo Petro.

“Con el mayor respeto queremos desde el gobierno repetir con todo el énfasis posible a los señores expresidentes que si se reeligieron con una reforma a un artículo de la Constitución, que ni el gobierno ni el señor presidente están en la senda de buscar modificar la Constitución para habilitar su reelección”, escribió en su cuenta de X.

El pronunciamiento del gobierno surge en medio de debates y especulaciones en la esfera política, especialmente desde que la idea de una asamblea constituyente empezó a tomar fuerza, la cual ha sido criticada por expresidentes como Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

La semana pasada, el presidente Petro aseguró que no tenía en mente la relección: “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado”.

Hace dos días, el primer mandatario enfatizó el punto en su entrevista con la revista Cambio: “¿Perpetuarme en el poder para qué? El pueblo no se va a expresar para ver si el presidente de la república se queda o no. Eso sería una tontería”.

Sobre el presunto golpe de Estado, este martes el expresidente Santos dijo, en diálogo con Daniel Coronell: “¿Cómo así que decir que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que cumplir con su obligación de respetar y defender la Constitución puede ser considerado como un intento de golpe de Estado? Eso no me cabe en la cabeza. No sé por qué el presidente Petro dice esas cosas”.

