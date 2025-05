Minigualdad respondió ante señalamientos por el convenio de Jóvenes en Paz

El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, llegó al puesto a inicios de este año, en reemplazo de la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Ministerio de Igualdad

Después de que El Espectador revelara la pelea que ha sacudido el funcionamiento de Jóvenes en Paz, que involucra a la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP=, de origen religioso, el Ministerio de Igualdad anunció los resultados de las negociaciones con los sindicatos de los trabajadores del programa. En un comunicado, anunciaron que mantendrían una mesa de diálogo permanente.

Los diálogos entre los Sindipaz, Sintrajenpaz y el Minigualdad comenzaron el 20 de mayo, días después de que en plantones y manifestaciones los trabajadores denunciaran incumplimientos en los pagos de sus salarios. Según informo la cartera dirigida por Carlos Rosero, “el programa pasa por una contingencia muy completa derivada de las alertas de incumplimiento emitidas por la interventoría del convenio 062 de 2024″.

#JovenesEnPaz Compartimos declaración política de los y las trabajadoras organizados en @SINDIPAZCOL, @sintrajenpaz y el Ministerio de Igualdad y Equidad, camino a la solución de dificultades en la implementación del convenio 062 en el marco del Programa Nacional Jóvenes en Paz pic.twitter.com/X7d0GUZJkG — Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia 🇨🇴 (@MinIgualdad_Col) May 25, 2025

“Conllevaron al Ministerio de Igualdad y Equidad a iniciar el trámite de una declaratoria de presunto incumplimiento del convenio e iniciar una fase de transición a un nuevo modelo de operación para el Programa Nacional Jóvenes en Paz”, se lee en la declaración política emitida por la cartera.

Precisamente por esto es que se han generado los choques entre la UTTYP y el Minigualdad, explícitamente por los pagos atrasados a los trabajadores. Voceros de la unión temporal, en diálogo con este diario, aseguraron que las alertas de posibles incumplimientos nunca fueron planteadas en conversaciones con la cartera y que, de todas formas, no se podría alegar un incumplimiento, pues tampoco fue incluido en el convenio firmado.

Además, enfatizaron en que no se han podido hacer el pago a los trabajadores por la no autorización de un tercer desembolso por parte del Fondo de Superación de Brechas, el que entrega el dinero a nombre de la cartera, el ministerio señala que no se autorizarán más desembolsos y que será el UTTYP la que deberá gestionar esos pagos.

Alrededor de esa disputa, el pasado jueves se citó a la unión temporal en el Ministerio y se realizaron reuniones hasta las 3:00 a. m., según supo este diario. De allí, salió un acuerdo entre las partes, en el que la UTTYP informó que haría las gestiones necesarias para el pago de los salarios.

“El Ministerio apoyará la gestión pertinente para la adquisición pronta de un crédito por parte de la UTTYP con la finalidad de cubrir las deudas pendientes en el marco de la ejecución del convenio, por concepto de salarios y pagos de seguridad social del mes abril y mayo a las y los trabajadores del programa”, anunció la cartera.

En todo caso, parte de las preocupaciones de los sindicatos era que, como la UTTYP cesaría operaciones el 31 de mayo, sus contratos también llegarían a su fin. En esa línea, el Ministerio apuntó que buscarán “que se den las garantías para que en el nuevo proceso se mantenga esta lógica y se cuente con la fuerza trabajadora (...), quienes cuentan con la curva de aprendizaje”.

“La planificación metodológica para la construcción de la estrategia de atención transitoria será construida conjuntamente con un carácter participativo e incidente entre los y las trabajadoras y trabajadores organizados en Sintrajenpaz y Sindipaz”, se lee. Y el comunicado finaliza con el compromiso de “sostener un diálogo pronto y cercano con las juventudes de este programa”.

