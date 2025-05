La “Semana del Gran Caribe” reunirá a Petro, Márquez y Sarabia: esta es la agenda

La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia se reunirán esta semana para la "Semana del Gran Caribe". Foto: Vicepresidencia / El Espectador / Cancillería

La “Semana del Gran Caribe” se realizará desde este 26 de mayo hasta el viernes 30 e incluirá no solo comitivas de altos funcionarios de América, sino también encuentros entre integrantes del gobierno de Gustavo Petro que han tenido sus roces.

Por el momento, está confirmada la asistencia de la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Laura Sarabia. Ambas serán las anfitrionas de la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y de la III Cumbre Ministerial Colombia–CARICOM “Desarrollo sostenible y cambio climático”.

La III Cumbre Ministerial Colombia–CARICOM se realizará el próximo 28 de mayo en Cartagena.



Este importante encuentro reúne a líderes de la región para fortalecer la cooperación y avanzar en temas clave para el Caribe y Colombia.



Antes de la cumbre, conoce aquí de qué trata… pic.twitter.com/NPzdrFIc6k — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 24, 2025

Alrededor de esta agenda, se espera que las discusiones estén enfocadas en integración comercial, cambio climático y economía sostenible. Se hablará también de la inclusión de las comunidades negras e indígenas, un tema que la vicepresidenta ha impulsado desde su cartera, incluso como representante ante instancias internacionales.

Entre las funcionarias ha habido roces que, desde el último consejo de ministros en el que estuvo presente la vicepresidenta, no han vuelto a salir públicamente y hasta se han reunido para avanzar en las agendas de sus propias carteras. En ese entonces, Márquez señaló a Sarabia de no permitir la comunicación con el presidente y recordó que la canciller no era parte de las entrañas del proyecto progresista.

Se espera también una aparición del jefe de Estado en el cierre del evento, que será el viernes, y con ambas ha tenido choques en los últimos meses. Hace algunos días, Márquez señaló que ha recibido poca ayuda del Gobierno para cumplir con sus metas, pues no ha tenido “garantías” ni un “presupuesto” asignado y también aseveró que aunque respeta la decisión que tomó Petro de apartarla del Ministerio de Igualdad, en el que la actualmente está Carlos Rosero a la cabeza, no la comparte.

En todo caso, tanto Márquez como Sarabia tienen la tarea de fortalecer los lazos políticos, diplomáticos y de cooperación entre los países caribeños. En esa línea, buscarán impulsar la colaboración técnica, consolidar el intercambio de conocimientos y contribuir al fortalecimiento institucional de la región.

