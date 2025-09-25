Gobierno publica decreto para la elección de gobernador en Magdalena

Los ciudadanos habilitados para participar en la votación fueron en total 56.262; 30.339 hombres y 25.923 mujeres. Foto: Cortesía

A través del decreto 1024 emitido por el Ministerio del Interior y con la firma del ministro en funciones delegatarias, Germán Ávila Plazas, el gobierno nacional anunció las elecciones para la gobernación de Magdalena el próximo 23 de noviembre. La fecha coincide con la misma jornada en la que desde la bancada del Pacto Histórico buscaría adelantar su consulta interna para la elección de aspirante presidencial.

La medida permite notificar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que inicie con la preparación de los comicios mientras se abre una ventana de 15 días calendario para la inscripción de los aspirantes a suplir a Rafael Alejandro Martínez, quien fue elegido en octubre de 2023, pero a quien el Consejo de Estado declaró nulidad en su elección al determinar que el exfuncionario habría incurrido en una doble militancia durante su proceso de campaña en la modalidad de apoyo.

Esta notificación se produce 24 horas después de que en el departamento se iniciará una tutelatón para la convocatoria de la elección, pues desde la confirmación de la nulidad contra Martínez emitida en 31 de julio, Ingris Mirelda Padilla García, quedó como designada en la Gobernación.

De hecho, desde la Registraduría ya se había anunciado estar preparada para dar inicio a estas elecciones atípicas. Según comunicaron, el censo electoral actualizado para el Magdalena asciende aproximadamente a 1.097636 ciudadanos habilitados para votar en los 389 puestos que se desplegarán a lo largo del departamento.

¿Por qué salió el Gobernador?

El fallo del Consejo de Estado determinó que Rafael Martínez incurrió en doble militancia bajo la modalidad de apoyo el 21 de septiembre de 2023 en un evento público en la Villa Olímpica de Santa Marta a favor de María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas a cargos públicos del mismo departamento, pero por el partido de la U.

Según señaló el fallo, Martínez habría dado el aval a las aspirantes que no militaban dentro de Fuerza Ciudadana, el partido del entonces candidato a la gobernación. Sin embargo, Carlos Caicedo, líder de esta colectividad, habría rechazado el fallo y mostró apoyo al exgobernador, asegurando que “nos quieren quitar en un escritorio lo que el pueblo otorgó en las urnas; ahora vamos con más fuerza para recuperar al departamento y liberar al país de los mafiosos”

Ahora, con este panorama y en la antesala de las inscripciones, desde Fuerza Ciudadana se buscaría volver al más alto cargo del departamento, resaltando el poderío político que en esta región han asentado y que ha valido, además, para un estrecho acercamiento con la Casa de Nariño.

