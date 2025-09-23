Anuncian moción de censura contra Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad

El Gobierno publicó nuevamente la hoja de vida de Juan Carlos Florián. Foto: CESAR CARRION

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad) anunció la citación a debate de moción de censura contra el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. Luego de su renuncia el pasado 17 de septiembre, y su retorno a la cabeza del ministerio el 21 del mismo mes, la congresista señaló falta de garantías para las mujeres, así como conductas de “misoginia y machismo” que van en contravía del propósito inicial del ministerio.

“Recogeré firmas para radicar una moción de censura contra Juan Florián porque las mujeres no tenemos certeza alguna que un ministro que ha hecho declaraciones misóginas y machistas en contra del ejercicio pleno de nuestros derechos, por ejemplo, nuestros derechos políticos, vaya a garantizar nuestros derechos en el ministerio de la Igualdad”, aseveró Pedraza.

Puede leer: Tamara Ospina volvería al Ministerio de Igualdad tras denuncias de acoso laboral en su contra

La parlamentaria detalló varias irregularidades en el renombramiento de Florián, iniciando por la renuncia, pues fue presentada luego de que el Tribunal Superior de Cundinamarca dictara una suspensión provisional contra el ministro por la violación del Gobierno en la ley de paridad en el gabinete, puesto que según señaló, se autodenominaba como “persona de género fluido no hegemónico”, hecho que causó controversia nacional.

Asimismo, Pedraza denunció una complicidad en la designación de Juliana Guerrero en el viceministerio de las Juventudes. Según señaló, Florián habría permitido el ingreso de la actual asesora del ministerio del Interior “con títulos y papeles irregulares”.

La posesión del Ministro Florian es tan vergonzosa que el Gobierno la hizo a escondidas. ¿Creen al movimiento de mujeres bobo? ¿Qué garantías tenemos con un @minigualdad en manos de un misógino? Citaré a moción de censura a Juan Florian. ¡Esto es inaceptable! https://t.co/nqziPY4ZWO — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 23, 2025

Otras mociones de censura

Este anuncio llega en medio de la moción de censura que también se adelanta en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez. Su proceso ya superó el primer debate, mismo que también se rodeó de controversia entre los parlamentaros por las diversas interrupciones a la sesión y el levantamiento de la bancada oficialista que, según los citantes “fue una jugadita para boicotear el debate”.

Ahora, el general (r) Sánchez tendrá que afrontar la votación de esta moción, siendo la tercera que durante este Gobierno ha sido puesta a consideración. El primero en comparecer fue el exministro Iván Velásquez, a quien no pudieron relevar de su cargo bajo esta figura; y el segundo fue Guillermo Jaramillo, ministro de Salud que permanece en su cargo.

Históricamente desde la promulgación de la Constitución de 1991, la figura de moción de censura ha sido utilizada en todos los gobiernos, sin lograr nunca su objetivo inicial de sacar a un ministro.

