Tamara Ospina volvería al Ministerio de Igualdad tras denuncias de acoso laboral en su contra

Tamara Ospina Posse envió su renuncia al despacho presidencial el pasado 3 de junio. Foto: Minigualdad

El Ministerio de Igualdad volvería a recibir a Tamara Ospina Posse como viceministra de las Mujeres. La hoja de vida de la exfuncionaria fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, después de que saliera tras denuncias reveladas por El Espectador.

La exviceministra de Mujeres había salido de la cartera cuando Carlos Rosero todavía estaba a la cabeza y después de haber recibido señalamientos por parte de personas que trabajaron con ella, que incluyen “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”. En ese momento, cuando este diario contactó a Ospina, aseguró que se trataron de “injurias” y “calumnias” en su contra.

En medio de esas denuncias, y además señalando que el ministro de ese momento no permitió que avanzara en sus proyectos, fue que Ospina presentó su renuncia, aceptada más de un mes después por el presidente Gustavo Petro. Ahora, volverá a la misma cartera, pero con Juan Carlos Florián a la cabeza del Ministerio.

Hasta la fecha, quien había quedado a la cabeza del Viceministerio de las Mujeres fue Olga Lucía Fuentes, tras haberse desempeñado como directora del Programa de Prevención de Violencias.

¿Cuáles son las denuncias contra Tamara Ospina?

En esos papeles en los que se denuncia a Ospina, a los que accedió este diario, las denunciantes —cuya identidad se reserva para no entorpecer las indagaciones— la acusan de “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”.

“He callado, soportado por meses abusos, maltratos, violencias, discriminaciones, injurias, calumnias”, relató una de las denunciantes. Esa misma persona reveló que presuntamente Ospina habría prohibido la comunicación con jefes de despacho y acusado a funcionarios y contratistas que trabajaban a su lado de supuestamente perseguirla.

A esos relatos —que al menos 14 personas podrían respaldar en investigaciones posteriores— se suman los de quienes renunciaron de sus cargos, principalmente por un ambiente laboral “insostenible” en el Viceministerio.

Personas cercanas a ese proceso le dijeron a este medio que la situación era “terrible”. Incluso, calificaron a la exfuncionaria denunciada como una persona “agresiva” y “violenta” que no tendría conocimiento de la operatividad de entidades públicas ni experiencia alguna en ellas. Según cuentan, cualquier comentario era visto como “conspiración o deslealtad” por Ospina y relatan casos de “violencia verbal” y “afectación psicológica” contra personas que trabajaban junto a ella.

Sumado a eso, voces también señalaron que había, presuntamente, comportamientos racistas de parte de la exviceministra contra personas negras dentro del Ministerio.

El Espectador contactó a Ospina para preguntar sobre las denuncias y ella aseguró que son “injurias” y “calumnias” que hacen parte de un “contexto político” en el Ministerio, en el que se han tomado estos señalamientos como ciertos: “En la entidad no se está respetando dos derechos que yo tengo, que son la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Incluso, aseguró que nunca ha sido notificada de un proceso en su contra, ni por parte de la Procuraduría ni por parte del mismo Minigualdad. En un derecho de petición que envió a la Oficina de Control Disciplinario Interno y que remitió a este medio, respondido el pasado 20 de mayo, se lee que “no [existen] en esta oficina acciones disciplinarias contra la viceministra”.

Eso sí, fue clara en que está dispuesta a responder lo que se le indague y analiza adelantar un proceso judicial por las acusaciones en su contra, defendiendo su buen nombre y su gestión.

