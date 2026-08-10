Mininterior Rodrigo Lara traza ruta para atender emergencia por terremoto en Pereira

Ministro del Interior designado durante la reunión con integrantes del gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio la primera línea de cómo operará el gobierno nacional en Pereira durante la emergencia provocada por el terremoto. El jefe de cartera es el delegado por el presidente Abelardo de la Espriella para encargarse de la situación en el departamento de Risaralda.

Entre lo que esperan que llegue pronto están carrotanques, medicamentos y combustible para mantener funcionando las plantas eléctricas de la red privada hospitalaria del departamento. Anunció que se dispondrá de una planta eléctrica de 250 caballos para el hospital Santa Mónica. Junto a él estuvo la primera dama, Ana Lucía Pineda, la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, y la gerente de regiones, Valerie Lafaurie, quienes también coordinarán las ayudas en esa región.

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El ministro señaló que hasta este lunes a las 7 p.m. han llegado 95 bomberos de diferentes ciudades del país; también aterrizarán 65 rescatistas bomberos del Usar provenientes de Rionegro (Antioquia). A su vez llegarán dos pelotones de atención de desastres de nuestro ejército nacional, que estarán a primera hora del martes. Y en Dosquebradas y Pereira llegaron 57 policías especializados en el rescate de personas. La policía reforzará los patrullajes en zonas con bajo fluido eléctrico con 600 policías.

Esperan que llegue mañana el hospital de campaña con 28 camas en un avión de la Fuerza Aérea junto a una planta eléctrica; además, esperan conseguir un camión Thermo King (para atender el colapso de la morgue).

Agregó que la pista del aeropuerto de Pereira no tiene problemas estructurales. Pero por daños en vidrios, paredes y pósters, hacen imposible su utilización inmediata. Sin embargo, como hay fluido eléctrico, esperan poder prender la torre de control.

Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella, junto a varios de sus ministros, se encuentra en Cali, la capital del suroccidente, definiendo la ruta que tomarán en el Valle del Cauca para atender los estragos del terremoto de 7,4 que sacudió al país en la mañana de este lunes.

“Estaremos trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional para seguir haciendo frente a esta situación y tomando las medidas necesarias que garanticen el rescate de las personas que en estos momentos permanecen bajo los escombros. Adoptaremos medidas de seguridad que garanticen no solo la tranquilidad de las familias que resultaron afectadas por el colapso de sus viviendas, sino también la seguridad de los rescatistas, quienes trabajan de manera incansable para seguir buscando y encontrando vida en medio de esta tragedia”, aseguró Alejandro Eder, alcalde de Cali, quien recibió al presidente junto con la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Por su parte, desde Bogotá, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, invitó a todos los congresistas a donar un salario para apoyar a las miles de familias damnificadas del terremoto. Además, anunció que el miércoles conformarán una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a esta tragedia. Se espera que ese día también el Congreso en pleno se reúna para elegir al nuevo contralor general de la Nación.

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