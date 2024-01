Mininterior calificó de “torpeza” oposición a plan para recuperar centros de salud

Debate de la reforma a la salud en la Cámara de representantes. Foto: El Espectador - José Vargas

Varias críticas ha generado el anuncio que hicieron los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, sobre el proyecto del Gobierno para recuperar los centros de salud en regiones apartadas. Según los tres funcionarios, se trata de una idea del presidente Gustavo Petro que se materializará con la firma de un convenio.

Sin embargo, según algunos congresistas de oposición, la intención del Ejecutivo sería darle luz verde a su propuesta de reforma a la salud en algunas regiones, sin pasar por el trámite reglamentario en el Legislativo.

“La vanidad del presidente Petro no le permite que haya opiniones distintas a las que él promueve. Lamentablemente, su reforma a la salud acaba con el sistema de aseguramiento y es por esa razón que muchos estamos en desacuerdo y como ve que no tiene mayorías y que no puede comprar todas las conciencias, trata de poner en marcha su reforma a la salud por vía decreto”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.

Lea también: El presidente Petro ya está en Roma para su reunión con el papa Francisco

Desde el Partido Liberal, el senador Juan Pablo Gallo se pronunció en el mismo sentido, asegurando que no se puede permitir que la reforma a la salud se apruebe a “trancazos” y que el Gobierno debe atender al Congreso, los gremios y en general a todos los colombianos que se benefician del sistema de salud.

En respuesta a estos cuestionamientos, el ministros del Interior aseguró que no se trata de pasar la reforma a la salud, sino de recuperar un sistema que ayudaría a garantizar la prevención de enfermedades. “Me parecería una profunda torpeza que alguien quiera hacerle una zancadilla a un ejercicio de prevención en salud”, dijo Velasco.

No se pierda: “Deje de calumniar, no he sido nunca amnistiado ni indultado”: Petro a Cabal

Así mismo, aseguró que en este momento hay un modelo más de venta de salud que de prevención, por lo que es necesario reabrir esos puestos de salud para, antes de atender al enfermo, prevenir enfermedades. Según dijo, la idea nació de algunos alcaldes y gobernadores que le pidieron al Gobierno recuperar dichos espacios.

Por ahora, la idea es que las Juntas de Acción Comunal, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, entren al proceso para ayudar a desplegar los programas de prevención; sin embargo, según Velasco, no se trata de dejar los centros de salud en manos de las juntas, pues los puestos generalmente están adscritos a un hospital que a su vez le responde a alcaldía correspondiente.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: dvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.