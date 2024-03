Velasco defendió propuesta de Petro sobre una Constituyente: “no es una amenaza”

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, salió en defensa de la propuesta del presidente Petro. Foto: Archivo Particular

En medio de un nuevo intento de debatir la reforma pensional en el Senado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se sumó a las voces que han reaccionado a la propuesta del presidente Gustavo Petro de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente para reformar varias instituciones del Estado. El jefe de la cartera política defendió el planteamiento del jefe de Estado y explicó los que para él son sus alcances.

“Una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no es una amenaza. Es una propuesta que tiene que pasar por el propio Congreso y luego tiene que ir al constituyente primario para que con una mayoría calificada la apruebe o no”, aseguró Velasco en la noche de este lunes.

Durante su intervención dio a entender que el Gobierno sigue dispuesto a negociar las reformas, lo que en este punto implicaría quitar varios artículos para mantenerlas vivas. Sin embargo, los sectores que se oponen a los proyectos siguen firmes en sus postura y, por ahora, tanto la pensional como la de la salud permanecen estancadas, la primera en la plenaria del Senado y la segunda en la Comisión Séptima de esa misma corporación.

Velasco también se refirió a una advertencia que hizo el presidente del Congreso, Iván Name, en la que señaló que “las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables”. Según el ministro, “nadie está en eso. Este país no acepta eso”.

Este lunes el propio presidente Petro continuó con su explicación sobre lo que sería la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente; dijo que no se trata de ampliar su Gobierno, sino de agregar aspectos a la Constitución que pudieron haberse pasado por alto en 1991, promover el diálogo para poner fin a la violencia y fomentar la reconciliación.

Según explicó, los cabildos abiertos y la movilización social serán la primera piedra de esa apuesta; sin embargo, desde el Congreso le recordaron que el trámite de una Asamblea tiene que darse primero en el Legislativo y está sujeto a control de la Corte Constitucional. El debate sigue vivo, pero todo indica que apenas empieza y que de ahora en adelante estará presente en todas las discusiones del Congreso y en el pulso que oficialismo y oposición han protagonizado en las calles.

