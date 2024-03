“Gaitán era revolucionario, no un traqueto”: Petro lanzó dardo contra Clan del Golfo

Gustavo Petro habló de las posibilidades de negociar con el Clan del Golfo Foto: Presidencia - Alexa Rochi

Desde Apartadó (Antioquia), antes de iniciar la jornada de Gobierno con el Pueblo desde el Caribe, el presidente aseguró que le planteará a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, los caminos para un “acogimiento a la justicia” del Clan del Golfo. Según explicó, en esa región, el Urabá antioqueño, ya no hay una guerra contrainsurgente, pero sí la amenaza de los autodenominados gaitanistas.

Aunque aseguró que al final de cuentas los nombres no son importantes, le lanzó una pulla a este grupo por hacerse llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “A ellos no les gusta que les llamen Clan del Golfo, sino gaitanistas, pero es que Gaitán era un revolucionario, está mal usado el nombre, Gaitán no era un traqueto; hay mucha distancia entre traquetear y ser una gaitanista, un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo, de los pobres, de los necesitados, no es el que comercia con cocaína y con inmigrantes”.

En este punto dijo que hay que encontrar la fórmula para negociar con esta organización, para lo cual anunció una charla con la nueva fiscal general sobre las opciones de sometimiento a la justicia. Sin embargo, dijo que la última palabra sobre negociar o seguir con las armas es de ellos. “El que tiene el balón en la cancha es el Clan del Golfo, se atreve o no se atreve. Si no se atreve, guerreamos y la decisión es destruirlos”, aseguró el mandatario.

Según Petro, primero tienen que pensar antes de sentarse con el Gobierno, ya que para el diálogo se pondrá como condición principal abandonar las economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el de migrantes por el tapón del Darién. “Se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que entender que no se hace para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo”.

“Si están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo, hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos. A mí me interesa más la verdad y la justicia que vengarme, tirar bombas o dejar que las economías ilícitas aumenten”, insistió el mandatario.

En febrero pasado, el presidente aseguró que la orden era destruir “al viejo paramilitarismo que se reencaucha en el nuevo”, una idea que compartió en otros escenarios su ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ese mismo mes, luego de un atentado que dejó cuatro militares muertos, el mandatario señaló que “si no son capaces de desmantelar sus grupos serán destruidos por el Estado”.

