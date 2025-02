Altos funcionarios se reúnen de nuevo con Petro tras polémico consejo de ministros

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros transmitido en vivo. Foto: Presidencia

Hacia las tres de la tarde de este miércoles, varios ministros y directores de entidades comenzaron a llegar a la Casa de Nariño para reunirse con el presidente Gustavo Petro. Hasta el momento, no se ha confirmado si el encuentro corresponde oficialmente a un consejo de ministros, como el que generó polémica en la noche del martes. No obstante, según pudo conocer este diario, varios funcionarios quieren expresarle sus preocupaciones al mandatario tras la tensa jornada, que ya ha cobrado sus primeras bajas, como la salida de Jorge Rojas de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En Palacio ya se encuentran, entre otros, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; el ministro encargado de las TIC, Belfor Fabio García; y Augusto Rodríguez, jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este último fue uno de los altos funcionarios que arremetieron contra Armando Benedetti, recién nombrado jefe de despacho, durante el consejo de ministros del martes.

“Cuando el señor Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas y me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. Hoy debo decir que este espacio no es el espacio del señor Benedetti, yo no voy a renunciar, a mí no me pueden decir sectario y no acepto que me digan sectario, porque si fuera sectario, no había aceptado el cargo que tengo como protector de personas líderes políticos”, dijo Rodríguez.

Aún hay dudas sobre la presencia de Jorge Rojas en la Casa de Nariño. Rojas, quien había asumido la dirección del Dapre hace apenas una semana, anunció este miércoles que presentó su renuncia irrevocable. En entrevista con La W, el exfuncionario se refirió al consejo de ministros que se transmitió en vivo durante más de cinco horas—casi dos de ellas en cadena nacional—y aseguró que, aunque fue una idea “audaz”, advirtió a Petro que podría no salir bien. También señaló que hay aspectos por mejorar dentro del Ejecutivo, pero que no podía continuar en su cargo, razón por la cual presentó su dimisión al presidente.

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, Rojas publicó en su cuenta de X: “Unidad en el gobierno alrededor del presidente Gustavo Petro para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, unidad del país para enfrentar los desafíos del nuevo orden internacional, comunicación con el pueblo para respaldar el gobierno del cambio”. Su mensaje parece dejar abierta la posibilidad de que pueda reconsiderar su decisión.

Mientras tanto, en el Gobierno se plantea la posibilidad de volver a transmitir un consejo de ministros la próxima semana.

