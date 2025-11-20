Moción de censura a Mindefensa pierde fuerza en el Congreso: Partido Liberal tampoco respaldará

Moción de Censura al Ministro de Defensa en la Cámara de representantes Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La moción de censura impulsada contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en la Cámara de Representantes se está quedando sin apoyos en ese recinto. A la negativa del Centro Democrático por votar esta iniciativa ahora se sumó el partido Liberal que, desde su directorio, el expresidente César Gaviria cuestionó las argumentaciones de la propuesta que hoy transita en el Capitolio.

A través de una carta el jefe único del liberalismo aseguró que “por primera vez desde el inicio del actual se vio ejercicio efectivo de autoridad en materia de seguridad”. Y si bien en su misiva lamenta que en los bombardeos hayan caído como víctimas cerca de 15 menores, según medicina legal, desde la dirección del partido no se respaldará esta moción de censura.

“La moción no se sostiene porque castiga quien comenzó a ejecutar, por fin, una política de defensa después de meses de improvisación, vacilaciones y concesiones fallidas”, señala en su carta Gaviria. Por lo anterior, el expresidente Gaviria también resaltó la defensa que ha dado el presidente Petro al ministro de Defensa.

Y si bien la carta ha sido considerada en algunos sectores como un mero formalismo, aludiendo a la poca “disciplina” de bancada que hay en el partido Liberal, marca una línea en que la propuesta realizada por la representante Katherine Miranda pierde poder en el Capitolio.

La propuesta de moción de censura no será respaldada por el Centro Democrático. Así lo han hecho saber algunos de sus integrantes en la Cámara, quienes aseguraron que no sería coherente “castigar” al Mindefensa luego de las acciones que en los sectores de derecha se han solicitado para la recuperación del territorio, hoy en manos – en un gran porcentaje – de grupos al margen de la ley. Según algunos legisladores de la colectividad, aunque también se lamentan los hechos en los que se vieron comprometidos los menores, es necesario que se fortalezcan las medidas ante la escalada violenta en el país.

De allí, el panorama luce difuso para una votación que logre mayorías en la Cámara, a pesar que la moción sí cuenta con firmas de algunos integrantes del oficialismo como los representantes Andrés Cancimance, Leyla Rincón o Alexandra Vásquez. Es más, en el Congreso, desde la instalación de esta figura en la Constitución, nunca ha podido prosperar

La votación más reciente en este sentido se produjo precisamente contra el ministro de Defensa. Aquella cita fue convocada en el mes de septiembre por el uribismo aludiendo a la crisis en seguridad nacional y que coincidió con los ataques en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 miembros de la Policía. Esa moción mantuvo al misnitro Sánchez en su cargo con más de un centenar de votos, panorama que se podría repetir en esta nueva cita.

Esta es la carta de César Gaviria

