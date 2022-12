Muerte de Pelé: así despide la política colombiana al rey del fútbol

A los 81 años murió uno de los mejores futbolistas de la historia. Foto: @Pele

La muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, a los 82 años en Sao Paulo (Brasil) sacudió al mundo. La política colombiana no fue ajena al fallecimiento del astro del fútbol y desde distintos sectores le dieron un último adiós al llamdo rey del fútbol. Estas fueron las reacciones.

El presidente Gustavo Petro manifestó su tristeza por la muerte de Pelé y envió un mensaje de solidaridad a la familia del brasileño. El primer mandatario colombiano manifestó que en su niñez vio a Pelé jugar un mundial de fútbol y que, según él, su padre lo consideraba como el mejor jugador del mundo. “Un mensaje solidario a su familia y a todo el pueblo del Brasil que tanto lo amó”, expresó Petro.

Una de las primeras despedidas a Pelé llegó por parte de la oposición. El partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en memoria del exfutbolista brasileño. “Una vida llena de gloria dentro y fuera de la cancha. Hasta siempre al Rey Pelé (1940-2022)”, escribió la colectividad.

Partidos oficialistas también rindieron homenaje al fallecido crack. El Partido Liberal dedicó una publicación a Pelé en la que recordó varios momentos de la vida del tricampeón del mundo y, para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol en el planeta.

De la misma manera, algunas figuras de la política colombiana expresaron su sentimiento por la pérdida. En el caso del neoliberlista Juan Manuel Galán, le deseó un “buen viaje para el Rey indiscutible del juego bonito”. Por otra parte, el congresista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, escribió en su cuenta de Twitter: “Gloria eterna al Rey Pelé”.

Algo similar hizo el pastor y exsenador John Milton Rodríguez, quien se refirió a Pelé como un “legado y un referente de profesionalismo. Fortaleza y consolación para su familia y ánimo para la hermana nación del Brasil”.

Iván Duque, presidente de Colombia entre 2018 y 2022, aseguró que “la partida del rey Pelé, deja un gran vacío y una huella imborrable en el mundo del fútbol. Varias generaciones crecimos viendo su talento y lo recordaremos siempre como un deportista ejemplar dentro y fuera del campo de juego. ¡Adiós al rey!”.

El exjugador brasileño fue operado en 2021 para extirpar un tumor cancerígeno en su colón. A pesar de la cirugía, debió continuar con los tratamientos para que la enfermedad no se esparciera por el resto de su cuerpo. De acuerdo con la prensa de Brasil, Pelé ya no respondía a las sesiones quimioterapia que se le realizaba para combatir el cáncer. La enfermedad no pudo ser contenida y pasó a su intestino, hígado y pulmón.

En sus últimos días, Pelé estuvo en cuidados paliativos, un tratamiento que se le da a pacientes graves por una enfermedad, como el cáncer, con el propósito de brindarle una mejor calidad de vida.