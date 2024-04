Name le volvió a responder a Petro y dijo que defenderá el Congreso de las “amenazas”

Presidente Gustavo Petro y presidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

No termina el cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el líder del Congreso, el senador Iván Name. En medio de la tensión de ambos poderes por cuenta del trámite de las reformas sociales, este viernes los dos protagonizaron un nuevo enfrentamiento a través de redes sociales, nuevamente por la decisión de Name de levantar la plenaria del miércoles en la que se tenía prevista la discusión de la reforma pensional.

El primero en lanzar su dardo fue el jefe de Estado, que sobre el mediodía publicó un mensaje cuestionando a Name, sin mencionarlo, por levantar la mencionada sesión. “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República”, dijo Petro.

Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario quien no las respeta es quien las cierra.



Cerraron arbitrariamente el senado de la república. https://t.co/f4HQy7sVJb — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 12, 2024

En cuestión de un par de horas, el presidente del Senado reaccionó y negó que la corporación se hubiese cerrado. “Presidente Petro: una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante ‘constituyentes callejeros’”, señaló en su cuenta de X.

Según explicó, a pesar de la suspensión de la plenaria del miércoles, que argumentó como una forma de protesta contra otras declaraciones del mandatario, puntualmente las relacionadas con el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima, el Senado y la Cámara volverán a sesionar el lunes “con independencia y autonomía”.

Esta pelea ha dejado una sensación de quiebre profundo entre los dos poderes e incluso de un efecto de división en el interior del Capitolio, ya que Petro ha contado con el respaldo del presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle. “El presidente del Senado no entiende que su arrebato de ira no es contra el gobierno de Gustavo Petro; de su berrinche los únicos afectados son los viejos que viven en miseria e incertidumbre. Hay que ser muy mezquino para actuar de esa manera; suspendió la sesión y la democracia”, dijo Calle esta semana.

Todo parece indicar que los discursos de todos estos sectores seguirán incrementándose y radicalizándose, al punto, quizá, de convertirse en propuestas de campaña con miras al Congreso y a la Presidencia. Entre tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que confía en tener las mayorías para sacar adelante la reforma pensional, por lo que se ha reunido con varias bancadas; sin embargo, la oposición también prepara sus estrategias para dificultar la discusión.

