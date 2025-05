Estos son Name y Calle, expresidentes del Congreso procesados por saqueo a UNGRD

Congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal). Foto: Archivo

Este miércoles se confirmó que Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, son los primeros congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que irán a la cárcel.

La Corte Suprema de Justicia ordenó sus capturas por los delitos de cohecho y peculado, según confirmaron fuentes del alto tribunal a El Espectador. De hecho, la oficina de Name en el Capitolio ya fue sellada.

Name, actual senador por la Alianza Verde, presidió el Congreso entre 2023 y 2024. Llegó al cargo luego de derrotar a Angélica Lozano (a quien respaldaba el Gobierno) con solo cuatro votos extra. En 2022, había sido elegido como segundo vicepresidente del Senado, aunque la elección fue anulada más tarde por el Consejo de Estado.

El legislador lleva más de veinte años haciendo política en el Capitolio, aunque hace dos meses, anunció que no aspirará a otro periodo en el Senado. Nacido en Barranquilla y proveniente de una familia con tradición política, logró llegar al Senado en 2010, después de varios intentos. En las presidenciales de 2022 respaldó públicamente a Rodolfo Hernández, quien perdió frente a Gustavo Petro por 700 mil votos.

Frente a los señalamientos sobre su supuesta participación en la red de corrupción de la Ungrd, Name ha negado cualquier vínculo. El año pasado, publicó un comunicado en el que respondió a las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad: “Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”.

Por su parte, el liberal Andrés Calle, fue presidente de la Cámara de Representantes durante el mismo periodo que Name, aunque su relación con el gobierno de Gustavo Petro fue mucho más cercana. De hecho, llegó a liderar la corporación con el guiño de la Casa de Nariño y sirvió de puente entre el Legislativo y el Ejecutivo, al punto de que viajó en varias ocasiones con el primer mandatario.

Calle, de origen cordobés, llegó al Congreso en 2018 como representante a la Cámara con el aval del Partido Liberal y como fórmula de Fabio Amín, curul que renovó en 2022 con más de 72.000 votos.

